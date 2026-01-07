快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

瑞士惡火 義大利青少年燒傷面積50%、復健路長

中央社／ 羅馬6日專電

瑞士酒吧跨年火災死傷慘重，許多獲救者仍在與死神拔河，或將展開極艱困的復健之路。義媒報導，轉運到米蘭的11名傷患多為16歲以下青少年，許多遭受大面積燒傷，甚至達全身50%，尚難研判預後情況。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧元旦當天發生火災，造成至少40人罹難。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，目前有11名傷患轉運到米蘭的尼瓜達醫院（NiguardaHospital）治療，根據麻醉和重症監護科主任卡塞拉（Giampaolo Casella）描述，其中有6人在加護病房，3人病情危重，還沒脫離險境。

轉運到米蘭的傷患多為青少年，其中1名14歲，3名15歲，5名16歲，另有1名29歲女獸醫，和1名55歲的女企業家。

義媒引述，主治醫師描述，多數患者被送來時全身燒傷面積很大，「我們已經立刻執行多項手術，但還需要做更多手術」，其中有一名16歲患者燒傷面積達全身50%，另有些人主要燒傷部位集中在臉和手等部位。

主治醫師表示，除了燒傷，吸入大量高溫濃煙還造成病患肺部嚴重損害，需要呼吸器輔助，未來也可能衍生併發症，讓病情變得危急。

報導指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天前往巴黎參加「自願者聯盟」高峰會之前，先到米蘭尼瓜達醫院探望傷者，向家屬表達義大利政府的深切慰問與支持，她表示希望親自感謝醫護人員，在照顧病人過程展現的敬業精神和專業素養。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

義大利 米蘭 醫師 瑞士

延伸閱讀

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑

義大利冬奧開幕倒數1個月 國際奧會：有信心如期就緒

瑞士酒吧跨年惡火40死身分確認 數百人遊行默哀

瑞士酒吧惡火他提前離場救自己一命 重返火場一舉動成救人英雄

相關新聞

緬甸一階選舉對台啟示：應與民主陣營互動

緬甸軍政府舉辦的全國大選第一階段投票結束了，毫無意外地由軍政府支持的政黨大獲全勝。反軍政府勢力表示選舉沒有代表性，不承認選舉結果。號稱是民主同盟的「奶茶聯盟」同伴們在做些什麼？面對緬甸民主夥伴逐漸弱化的趨勢下，台灣又能做什麼？

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑

瑞士一間酒吧跨年夜發生大火，造成40人喪生，至少116人受傷，酒吧業者今天表示他們「悲痛欲絕」，並承諾全力配合調查人員。...

伊朗經濟抗議潮加劇 警民衝突已釀逾27死

伊朗法斯通訊社（Fars）今天報導，國內一場因經濟困境而起、已持續10天的抗議活動蔓延加劇，一名警察今天在伊朗西部遭槍殺...

白宮副幕僚長：格陵蘭應併入美國 世界由實力支配

美國對委內瑞拉動武，再度引發外界對美國總統川普盯上格陵蘭疑慮。白宮副幕僚長米勒五日接受美媒訪問時稱，川普政府正式立場是格...

環團燒電纜...縱火導致大停電 柏林民眾憂基建韌性

連接德國柏林一座大型發電廠的電纜上周末傳出縱火攻擊後，柏林發生大停電，多處店家、學校和醫院關閉，截至當地五日晚間仍有二點...

高機密個資恐外流！日核安機構職員赴陸遺失公務手機 已通報相關機構

日本原子力規制廳一名職員去年11月前往中國的私人行程期間，遺失了公務用智慧型手機，裡面包含職員姓名、聯絡方式等具高度機密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。