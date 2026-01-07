陸管制上千項目對日出口 涵蓋多項稀土

日本首相高市早苗涉台言論激起的大陸外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，大陸官方昨宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口，自即日起實施。同時，共軍四艘萬噸級驅逐艦等艦艇也已前往「黃海某海域」開展今年首次海上訓練。

凡可提升軍力皆禁出口

根據大陸「兩用物項出口管制條例」，兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的產品或技術。查詢大陸二○二六年度兩用物項和技術進出口授權管理目錄顯示，兩用物項出口管制清單有多達一○○五項，涵蓋稀土（鎵、鍺、銻、銦相關物項）、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

在北京官方多次批評日本「再軍事化」後，大陸商務部昨宣布加強兩用物項對日本出口管制。禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及「一切有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶用途出口。

並稱，「任何國家和地區」的組織和個人，若違規將原產於大陸的兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

大陸商務部發言人隨後指出，相關政策考慮是基於「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣」。

中重稀土出口考慮收緊

具新華社背景的新媒體「牛彈琴」昨日稍早引述消息人士披露，「鑒於日本方面近期的惡劣表現」，大陸政府正考慮對其收緊去年四月列管的「中重稀土」相關物項出口管制許可審查。

財聯社去年四月時指出，大陸輕稀土主要銷往美國、日本、荷蘭等，中重稀土則主要流向日本、南韓等。

大陸近年逐漸將稀土等兩用物項出口「武器化」，這次對日本出手之前，二○二四年底曾因美國限制有關產品對大陸出口，並制裁多家陸企等，宣布對美國加強兩用物項出口管制。

大陸在軍事上也有新動作，央視昨指出共軍多艘艦艇「赴黃海某海域開展二○二六年度首次海上訓練」，包含○五五型無錫艦、南昌艦、鞍山艦、拉薩艦四艘上萬噸驅逐艦等。中國軍號前一日也釋出赴「黃海某海域」訓練的艦艇尚有○五二Ｄ的西寧艦、○五四Ａ「濰坊艦」等多艘艦艇。

陸再批日「再軍事化」

另外，針對日本首相高市早苗表示，今年將推進修訂安全保障三分文件，大陸外交部發言人毛寧昨回應稱，這反映出日本加速推進「再軍事化」的危險動向，中方絕不允許軍國主義死灰復燃。

高市早苗五日談及安全保障政策時指，與二○二二年上次修訂安保三文件時相比，國際局勢已發生巨大變化。為了以堅定的決心守護日本的獨立與和平，以及國民的生命與生活，將以今年內完成安保三文件修訂為目標。