17種減至11種即刻生效！美縮減兒童疫苗接種 醫界痛批

美國衛生部五日宣布史無前例措施，建議兒童疫苗接種從十七種減至十一種，並即時生效。官方聲稱這個變更使美國與其他發達國家的做法更為一致，但馬上遭到兒科醫師及專家強烈抨擊。

修改後聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）只建議所有兒童應該接種十一種疾病疫苗，包括麻疹、腮腺炎、小兒麻痺、百日咳、破傷風、白喉、Ｂ型流感嗜血桿菌（Hib）、肺炎球菌、ＨＰＶ及水痘等。

不再建議的包括流感、輪狀病毒、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、某些類型的腦膜炎及呼吸道合胞病毒（ＲＳＶ）等疫苗，今後這些疫苗只推薦給高風險特定族群或醫生建議時才會接種。

美國總統川普上月認為應減少兒童接種疫苗，他當時說丹麥僅建議接種十類，日本及德國的疫苗涵蓋疾病種類也少於美國，接著更改兒童疫苗接種計畫便推出。

衛生部解釋，與廿個先進國家的比較發現，美國疫苗接種數量及建議兒童接種的劑量都較多，所以現在僅建議兒童接種最重要的疫苗，來增強公眾信任。小甘迺迪五日發聲明說，這個決定是保護兒童，尊重家庭，重建公眾對公共衛生的信任。

小甘迺迪過去在沒有確切證據下質疑部分疫苗安全性，也主張衛生機構不應強制接種。

醫藥專家批評，有關做法只會加劇家長困惑，在沒有公開討論或透明數據審查下貿然改變，將使兒童面臨風險，不利疾病預防。

美國兒科學會會長奧利里說，各國是根據本國情況及醫療體系，制定疫苗接種建議，「公共衛生不能比照他國照本宣科，因為這攸關兒童健康及生命」。他說，這些變更由政治任命官員決定，沒有任何證據顯示現行建議對兒童有害。

ＣＤＣ上月已取消了數十年來的建議，即所有新生兒在出生後廿四小時內接種首劑Ｂ肝疫苗。各州擁有要求學童接種疫苗的權力，而非聯邦政府。儘管ＣＤＣ的相關規定經常影響各州的政策，但是一些州已開始建立自己的聯盟，以對抗川普政府在疫苗方面的指導方針。