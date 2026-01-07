聽新聞
白宮副幕僚長：格陵蘭應併入美國 世界由實力支配

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
白宮副幕僚長米勒去年10月在吉隆坡參加東協峰會。美聯社
白宮副幕僚長米勒去年10月在吉隆坡參加東協峰會。美聯社

美國對委內瑞拉動武，再度引發外界對美國總統川普盯上格陵蘭疑慮。白宮副幕僚長米勒五日接受美媒訪問時稱，川普政府正式立場是格陵蘭應成為美國一部分，美國有權拿下該島，「我們活在由實力支配的現實世界」。

川普四日才重申美國基於國安必須兼併格陵蘭，米勒翌日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主持人塔柏爾訪問時，被反覆追問是否排除以武力達成。米勒說，「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事對抗」，並表示現實世界是由軍力、權力支配，「這自古以來就是世界的鐵律」。

米勒反倒質疑丹麥對其半自治領土格陵蘭的主權主張，「他們的領土主權聲索依據為何？他們把格陵蘭當作丹麥的殖民地依據為何？」他強調，美國是北約主力，為保障北極區域安全、捍衛北約及其利益，「很明顯格陵蘭應納入美國版圖」。

丹麥部隊去年9月在格陵蘭努克外海參加北約組織軍演。美聯社
丹麥部隊去年9月在格陵蘭努克外海參加北約組織軍演。美聯社

美國三日採取軍事行動逮捕委國總統馬杜洛，使外界關注美國下一步可能鎖定哪些國家；米勒的妻子凱蒂．米勒當天就在社群媒體張貼美國國旗覆蓋格陵蘭全島的地圖，寫道「快了」，引發外界聯想。

米勒也呼應川普日前說法，表示「美國正在治理委國」，還將保障國家獨立和主權權利的國際條約貶低為「國際禮儀」。米勒說，美方已對委國設定條件，對委國石油和經商能力實施全面禁運，委方要想進行商業活動、讓經濟運作，都需要美國許可，「因此美國說了算。美國正在治理該國」。

紐約時報五日報導，米勒長期是川普政府政策的幕後要角，上述發言是米勒大力推動美國帝國主義和新世界秩序願景的一環，認為只要符合美國利益，美國就可自由推翻他國政府，奪取外國領土和資源。米勒的言論也呼應美國曾透過施展軍事力量，治理海地等其他較弱小拉美國家的歷史。

丹麥總理佛瑞德里克森五日警告，美國若以武力奪取格陵蘭，將破壞八十年來的跨大西洋安全關係，等於北約軍事同盟終結。

歐洲六國領袖六日齊聲支持丹麥。法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥等國領袖強調主權、領土完整和邊界不可侵犯是「普世原則，我們不會停止捍衛」。

這份聲明由英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克、西班牙總理桑傑士和丹麥總理佛瑞德里克森共同簽署。

歐洲領袖聯合聲明指北極安全是歐洲首要任務，對國際和對跨大西洋安全至關重要。他們強調，涵蓋格陵蘭的丹麥是北約一員：「必須以集體方式實現北極安全，與包括美國在內的北約盟國合作，堅守包括主權、領土完整以及邊界不可侵犯等聯合國憲章原則。」

格陵蘭 丹麥 北約 川普 馬克宏 馬杜洛 委內瑞拉 聯合國

