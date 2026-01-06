快訊

美股早盤／輝達新晶片全面量產 費半勁揚、台積ADR漲近2%

芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國

中央社／ 赫爾辛基6日專電

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回行動。芬蘭食品管理局（Ruokavirasto）今天宣布擴大召回範圍，挪威食品安全局（Mattilsynet）同日跟進。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonicacid oil）遭到污染。

英國食品標準局（Food Standards Agency, FSA）官網，仙人掌桿菌的腸毒素（Cereulide）具高度耐熱性，即使煮沸也無法破壞。愛爾蘭食品安全局（FoodSafety Authority of Ireland, FSAI）指出，食用後可能在5小時內出現噁心、嘔吐與腹部絞痛等症狀，病程通常持續6至24小時。

芬蘭雀巢去年12月10日已首度預防性召回一批嬰兒配方奶粉。芬蘭食品管理局今天宣布雀巢擴大召回範圍，其中包括NAN PRO 1、NAN HA 1、NAN Sensilac 1等即飲型和罐裝型等多款產品。這些品項在芬蘭各大通路銷售，目前未接獲任何相關不適個案通報。

包括英國廣播公司（BBC）、法新社、芬蘭廣播公司等媒體報導，受影響的歐洲12國包括芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、英國、德國、法國、奧地利、瑞士、愛爾蘭、義大利與波蘭。法新社報導，值得注意的是，雀巢在不同市場使用不同品牌名稱，德國稱為Beba與Alfamino，法國則是Guigoz與Nidal，英國與愛爾蘭使用SMA（雀巢收購的既有品牌）。

雀巢向消費者致歉，強調此舉僅為預防措施。消費者可透過各國官網聯繫客服處理後續事宜。

芬蘭 英國 愛爾蘭

延伸閱讀

芬蘭媒體與AI識讀納課程 3歲起培養辨別假新聞能力

愛爾蘭總理訪陸：盼深入談牛肉出口及乳製品關稅議題

波羅的海電纜再傳受損 暫無查到船隻涉案證據

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

相關新聞

極左環團疑縱火釀柏林4.5萬戶停電 民眾質疑基礎設施安全

連接德國柏林一座大型發電廠的電纜上周末傳出縱火攻擊後，柏林發生大停電，多處店家、學校和醫院關閉，截至當地5日晚間仍有2....

高機密個資恐外流！日核安機構職員赴陸遺失公務手機 已通報相關機構

日本原子力規制廳一名職員去年11月前往中國的私人行程期間，遺失了公務用智慧型手機，裡面包含職員姓名、聯絡方式等具高度機密...

白宮副幕僚長：格陵蘭應併入美國 世界由實力支配

美國對委內瑞拉動武，再度引發外界對美國總統川普盯上格陵蘭疑慮。白宮副幕僚長米勒五日接受美媒訪問時稱，川普政府正式立場是格...

17種減至11種即刻生效！美縮減兒童疫苗接種 醫界痛批

美國衛生部五日宣布史無前例措施，建議兒童疫苗接種從十七種減至十一種，並即時生效。官方聲稱這個變更使美國與其他發達國家的做...

流感疫情席捲美國 專家：縮減兒童疫苗恐雪上加霜

流感疫情正席捲美國，感染程度達到新冠疫情以來最高水準，且對兒童與青少年造成特別嚴重衝擊。然而，川普政府五日削減建議兒童接...

環團燒電纜...縱火導致大停電 柏林民眾憂基建韌性

連接德國柏林一座大型發電廠的電纜上周末傳出縱火攻擊後，柏林發生大停電，多處店家、學校和醫院關閉，截至當地五日晚間仍有二點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。