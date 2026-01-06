高機密個資恐外流！日核安機構職員赴陸遺失公務手機 已通報相關機構

日本原子力規制廳一名職員去年11月前往中國的私人行程期間，遺失了公務用智慧型手機，裡面包含職員姓名、聯絡方式等具高度機密性的未公開個資。規制廳表示，無法排除個資外洩可能性，已經通報相關機構。

朝日電視台、共同社報導，相關人士表示，這名職員去年11月3日因私人行程前往上海，在當地機場接受安檢、檢查隨身行李時，疑似丟失公務用智慧型手機。

該名職員當場沒有察覺異狀，直到大約3天後才發現手機不見，隨即向機場等相關單位查詢，但始終未能找回手機。

原子力規制廳為2011年福島第一核電廠事故後新設的行政機構，於2012年成立，負責日本核能安全監管。

遺失的手機中，有負責核安相關部門職員的姓名、聯絡方式等資訊。由於該部門主要負責日本國內核能設施中核物質的防護與管理，以防止恐怖攻擊或核物質遭竊，因此個資管理極為嚴格，相關職員的身分與聯絡資訊不對外公開，屬於相當敏感的資訊。

報導指出，截至目前，尚未發現個資遭不當使用或外流跡象。不過，原子力規制廳認為，雖然尚未發現手機資訊遭不當使用，但不足以完全排除風險，因此判斷無法排除資訊外洩的可能性，已將此事通報個資保護委員會。

原子力規制廳相關負責人表示，將加強警示與內部說明，致力於防止類似事情再次發生。這名負責人也說，會檢討海外出差或私人行程時攜帶公務用手機的相關規則，強化風險管理。