極左環團疑縱火釀柏林4.5萬戶停電 民眾質疑基礎設施安全

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
德國柏林6日停電期間，一名民眾經過幾名在等公車的人。歐新社
德國柏林6日停電期間，一名民眾經過幾名在等公車的人。歐新社

連接德國柏林一座大型發電廠的電纜上周末傳出縱火攻擊後，柏林發生大停電，多處店家、學校和醫院關閉，截至當地5日晚間仍有2.78萬戶和1400多家企業未復電，引發民眾質疑德國的基礎設施和安全性。

這波停電始於3日，一度影響4.5萬戶人家和2200家企業。柏林電網公司說，部分家庭、商家和多家大型醫院已恢復供電。紐約時報和法新社報導，極左派環保組織「火山集團」已發布信函坦承作案。

當地媒體「柏林人報」刊載的該信函副本說，其行動是針對助長氣候變遷的能源產業。去年9月，該團體就曾承認做出類似攻擊，當時有幾座電塔遭縱火，導致柏林東南部許多民眾面臨停電。德國官員說，國內情報單位正確認該團體說法的真實性。

作案者是對橫跨特爾托運河的電纜縱火，內含5條主要電線。柏林副市長吉費說，作案者在電纜底下放置燃燒裝置。與總理梅爾茨同屬保守派基督教民主黨的柏林市長魏格納，4日受訪時將此事定調為「恐怖主義」，稱這起攻擊可能危及生命，包括仰賴醫療設備的老人及育有幼兒的家庭。

鑒於氣溫嚴寒，當局已開設緊急設施提供居民暖氣、手機充電等服務，當地飯店也提供優惠床位。由於停電波及行動通訊服務，消防單位已設置8個緊急通話站，可供居民打電話給警消。柏林連接其他地區的通勤命脈「柏林快鐵」截至5日停駛，大眾交通只能仰賴公車及由不同電網供電的地鐵。

柏林市當局預測，8日才能全面復電，動搖公眾對當局應對這類攻擊的信心。此事也讓圍繞柏林關鍵基礎設施健全性的爭議加劇。俄國全面侵烏將在2月滿4周年，德國當局已警告民眾，德國已成破壞攻擊的目標。德國指稱俄國發動大量「混合攻擊」，涵蓋無人機飛越、情蒐和網路假訊息等。

保守派德國聯邦議會議員基塞維特向德國世界電視台聲稱，俄國可能涉入這次和去年9月的縱火。77歲當地居民赫特則說，對縱火者感到憤怒，她和丈夫必須在臥室生火取暖，勉強將氣溫升到攝氏13度。32歲的公務員帕塞曼必須到公家機關讓手機充電，表示他靠著好幾條毯子、幾雙襪子來入睡。

