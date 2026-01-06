以色列承認索馬利蘭獨立後 外長首度訪問當地

索馬利蘭總統府表示，以色列外長今天抵達當地，這是自以色列承認索馬利蘭獨立以來，首度有以國官員對索馬利蘭進行引人矚目的訪問。消息人士稱他稍晚將會見索馬利蘭總統。

法新社報導，索馬利蘭（Somaliland）總統府在聲明中表示：「以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）率領的代表團已抵達（索馬利蘭首都）哈爾格薩（Hargeisa），政府高官在機場迎接，他與索馬利蘭高層官員會談。」

路透社引述索馬利蘭一名高官的說法報導，薩爾今天稍晚將會見索馬利蘭總統阿布杜拉希（AbdirahmanMohamed Abdullahi），討論提升雙邊關係的方式。

以色列約10天前正式承認位於非洲之角（Horn ofAfrica）、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立。以色列日前承認索馬利蘭，引來索馬利亞批評。