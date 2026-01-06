圖瓦德拉連任中非共和國總統 反對派指控選舉不公

根據選舉機關今天公布的臨時結果，中非共和國現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）成功連任。

法新社報導，外界普遍預期68歲的圖瓦德拉能夠順利獲得第3任任期，他以努力穩定這個長期深陷衝突的國家作為主要政績。

部分反對派曾呼籲抵制選舉，批評這次選舉是騙局且缺乏政治對話。

中非選舉機關表示，圖瓦德拉獲得超過76%的選票。他的主要對手多洛蓋爾（Anicet-GeorgesDologuele）拿下15%票數，另一名對手唐德拉（Henri-Marie Dondra）囊括3%選票名列第3。

2025年12月28日舉行的投票，除了總統大選外，選民也選出全國、地方及市級議會議員，投票率約為52%。

選舉的最終結果將於1月中旬，在審查所有申訴後公布。

中非共和國在2023年通過新憲法後，使圖瓦德拉得以參選第3任期，也使他在這次7名總統候選人中掌握領先優勢。

多洛蓋爾2日曾宣稱自己勝選，並指控選舉遭遇嚴重違規。圖瓦德拉的發言人則回應這些指控「不實」，並警告恐有引發「動盪」風險。

非洲聯盟（African Union）的觀察員日前表示，這次選舉過程平和順利。