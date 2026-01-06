圖瓦德拉連任中非共和國總統 反對派指控選舉不公
根據選舉機關今天公布的臨時結果，中非共和國現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）成功連任。
法新社報導，外界普遍預期68歲的圖瓦德拉能夠順利獲得第3任任期，他以努力穩定這個長期深陷衝突的國家作為主要政績。
部分反對派曾呼籲抵制選舉，批評這次選舉是騙局且缺乏政治對話。
中非選舉機關表示，圖瓦德拉獲得超過76%的選票。他的主要對手多洛蓋爾（Anicet-GeorgesDologuele）拿下15%票數，另一名對手唐德拉（Henri-Marie Dondra）囊括3%選票名列第3。
2025年12月28日舉行的投票，除了總統大選外，選民也選出全國、地方及市級議會議員，投票率約為52%。
選舉的最終結果將於1月中旬，在審查所有申訴後公布。
中非共和國在2023年通過新憲法後，使圖瓦德拉得以參選第3任期，也使他在這次7名總統候選人中掌握領先優勢。
多洛蓋爾2日曾宣稱自己勝選，並指控選舉遭遇嚴重違規。圖瓦德拉的發言人則回應這些指控「不實」，並警告恐有引發「動盪」風險。
非洲聯盟（African Union）的觀察員日前表示，這次選舉過程平和順利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言