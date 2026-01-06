快訊

日中經濟團體新年會 數十年首見中國駐日大使缺席

中央社／ 東京6日專電
日中經濟團體舉行的新年會，今年將罕見出現中國駐日大使缺席的情況。示意圖／ingimage
日中經濟團體舉行的新年會，今年將罕見出現中國駐日大使缺席的情況。示意圖／ingimage

日本朝日電視台報導，日中經濟團體舉行的新年會，今年將罕見出現中國駐日大使缺席的情況。

日中經濟協會與日本國際貿易促進協會預定明天舉行新年會，往年中國駐日大使都會出席並致詞。

然而，今年主辦單位接獲中國大使館通知，中國駐日大使吳江浩將不會出席此次活動。

相關人士指出，「這項活動已持續數十年，幾乎沒有印象（中國駐日）大使曾缺席。」

近來因日本首相高市早苗就「台灣有事」所發表的言論，引發中國反彈，日中關係明顯降溫。受此影響，日本經濟團體聯合會（經團聯）等組成的經濟界代表團，原定1月訪問中國的行程已延期。

共同社日前報導，這個經濟界代表團由日中經濟協會、經團聯、日本商工會議所等3個大型企業組織所組成，原定1月率團訪問北京，但訪團提出希望與中國高層會談卻未得到明確答覆，不得不宣布延期。

日本

