快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

伊朗示威增至35死、1200多人被捕 美國介入機率受關注

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

人權團體今天說，持續已1週多的伊朗民眾抗議行動已釀35人死亡，含2名安全部隊成員，並有1200多人被補。這波示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，且不見停歇跡象。

美聯社報導，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指出，死者還包括29名示威者和4名兒童。其消息來自伊朗境內1個人權運動人士網絡，過去對伊朗暴動消息的報導準確。

據信與伊朗準軍事部隊「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）關係密切的伊朗半官方通訊社法斯社（Fars）昨晚報導，至今已有約250名警察和45名巴斯杰（Basij）民兵組織成員在群眾示威中受傷。巴斯杰是伊斯蘭革命衛隊中的全志願編制。

伊朗這波抗議浪潮，雖未如2022年因女子艾米尼（Mahsa Amini）被指未符合女性衣著規定而在警方拘留期間死亡，引發全國的示威潮那樣廣泛和激烈；但目前死亡人數持續增加，也讓美國干預的可能性升高。

美國總統川普（Donald Trump）2日已警告德黑蘭，若其「以暴力手段殺害和平抗議人士」，美國將「前來解救他們」。隔天美軍便出動逮捕德黑蘭長期盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），使得川普這番發言有了新的重要性。

伊朗近年來出現過數波全國性示威。由於其面臨的制裁加劇，加上2025年6月與以色列發生12日戰爭，此後國家陷入困境。伊朗貨幣里亞爾12月大幅貶值，兌美元匯價崩跌至140萬里亞爾，不久後便爆發最近這波抗議。

伊朗 美國

延伸閱讀

避評論美國襲擊委內瑞拉 日本稱「非直接當事者」

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

政權若垮 傳伊朗領袖哈米尼將效仿敘利亞前總統逃俄國

美下一步軍事干預 川普點名哥倫比亞「病得很重」

相關新聞

馬來西亞前首相馬哈地跌倒送醫 意識清醒觀察中

幕僚告訴法新社，百歲高齡的馬來西亞前首相馬哈地（MahathirMohamad）今天在住處跌倒，送醫觀察

政權若垮 傳伊朗領袖哈米尼將效仿敘利亞前總統逃俄國

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第二周，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali K...

「唐羅主義」興起？川普猛提原油礦藏 格陵蘭也成目標

委國總統馬杜洛是個強硬的社會主義獨裁領導人，帶給人民難以計數的苦難、與美國對手結盟、涉嫌販毒，驅使委國人民大量出逃到周邊...

網霸法國第一夫人「性別不實、戀童」 10人遭判有罪

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬...

川普再暗示併吞 格陵蘭總理：夠了、停止幻想

川普總統在4日刊登的美國「大西洋月刊」專訪中直言，格陵蘭和丹麥自己得去理解「絕對決心行動」發出的信號；「我們的確需要格陵...

捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

捷克眾議長岡村富夫在新年演說中，聲稱烏克蘭「吞噬捷克人民的資金」，並警告捷克應遠離歐盟，避免被捲入「第三次世界大戰」。此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。