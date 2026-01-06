菲軍方淡化中國軍演衝擊 暗示北部海域納聯巡

菲律賓軍方今天表示，中國近日舉行的圍台軍事演習，並未從根本上改變菲律賓安全態勢。不過，隨著區域緊張升高，菲方暗示可能將在北部海域與盟友啟動聯合巡航。

中國2025年底在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，除派出軍艦、公務船及戰機擾台之外，也在台灣周邊5個海域和空域範圍實彈射擊。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上答問時表示，中國在台灣附近進行軍演已經常態化，無需解讀為局勢驟變。

崔尼代說：「安全情勢並不會因一次演習就受重大衝擊。中國此類演習已行之有年，一次演習不會改變早已不正常的整體安全狀況。」

被問及菲律賓軍方對此立場時，崔尼代回應，菲律賓國防部稍早前已有聲明。

菲律賓國防部去年12月31日發表聲明，對「正義使命-2025」演習「深感關切」，指責中國軍方和海警在台灣周邊的行動破壞區域和平與穩定，強調維護國際法與區域規範的重要性，包括和平解決爭端的原則。

儘管淡化中國對台軍演的即時衝擊，崔尼代暗示，菲律賓今年可能把北部海域納入聯合巡航範圍，但未透露細節。

有媒體記者詢問，菲律賓與理念相近夥伴之間的海上聯合巡航，是否會從南海擴大到菲律賓北部海域，崔尼代回應：「請靜候消息，一旦相關規劃確定，我們將會通知各位。」

菲律賓於2023年11月開始與美國等盟友舉行代號「海事合作活動」（MCA）的聯合巡航，再於2024年4月和日本、加拿大、澳洲等更多國家開啟「多邊海事合作活動」（MMCA），但聚焦南海與中國的海上擴張抗衡。

崔尼代補充，菲律賓今年將與盟友進行更多場次的聯合巡航行動以及軍事演習。此外，為因應局勢演變，「海事合作活動」已不再被視為單純演訓，而是納入實際作戰設計。

去年8月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）在印度接受當地媒體專訪時曾說，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外；菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）也曾表示，台灣一旦有事，菲律賓無可避免將被捲入其中，訓示北呂宋軍區規劃因應行動。