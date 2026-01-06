快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

美逮馬杜洛 埃及擬善用地緣橋梁連結拉美創經濟活水

中央社／ 開羅6日專電

美軍3日突擊並活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，為地緣政治投下震撼彈。埃及外交部次長針對委內瑞拉目前局勢發展，剖析拉美對埃及的影響，並指出，雙方應發展以創造價值為核心的夥伴關係，以應對地緣政治變化。

負責美加和美洲事務及戰略的埃及外交部次長埃內因（Sameh Aboul Enein）4日在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）撰文分析，面對正處於結構性轉型的拉丁美洲，埃及應如何以地緣戰略橋梁的角色，與拉美建構可促進共同利益，並創造經濟多元化的夥伴關係。

埃內因首先指出，拉丁美洲所擁有最優勢的是豐富的天然資源。他說，拉美地區是全球領先的穀物、肉類和植物油出口地區，並擁有鋰和銅等關鍵礦產的大量儲藏。

埃內因說，拉美目前是全球大國利益相爭的一個焦點。美俄積極維護自身對拉美的影響力；中國則透過基礎建設和貿易深化其經濟存在；以色列和土耳其也試圖擴大在此區的影響力。

埃內因認為，埃及則在此背景下應扮演建設性夥伴的角色，透過「南南合作架構」，與拉美經濟文化交流合作，減少依賴北半球發達國家，並以發展經濟夥伴關係為基礎，為雙邊關係增添更廣泛的國際高度。

埃內因進一步說，對埃及而言，由巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭組成的「南方共同市場」（MERCOSUR）是一個成熟的南南合作模式。此自由貿易協定於2017年生效，為90多種商品取消關稅。此協定已為埃及促進出口，尤其是在化學和化學肥料領域。

除貿易外，埃內因說，埃及自1977年以來，也持續透過自身在美洲國家組織的常駐觀察員地位擴大對話範圍，為技術合作提供管道，並以蘇伊士運河經濟區（Suez Canal Economic Zone，SCEZ）來鞏固自身做為連接非洲和美洲的橋梁作用。

近年來，埃及利用蘇伊士運河經濟區獨特的地理位置和優惠政策，已成為全球投資者競相布局熱點，並成為埃及外匯收入重要來源之一。

另一值得注意的部分，埃內因提到居住在拉美地區的1100萬阿拉伯僑民，進一步加強雙邊長期聯繫和連結。

埃內因還從金磚國家（BRICS）機制來看地緣經濟格局。他認為，對許多拉美國家而言，金磚國家組織帶來經濟機會，但也可能加深拉美國家對大宗商品的依賴。埃及參與時必須謹慎，應推動有增值性的合作，避免強化原料出口角色，以免陷入「價值鏈陷阱」，抑制經濟多元化。

近期埃及積極參與金磚國家活動，並加強與巴西合作，正是體現此一戰略。例如，埃及正規劃在蘇伊士運河經濟區內建立巴西物流區，將自身定位為連接拉美、非洲和阿拉伯世界的橋梁。

埃內因指出，糧食安全仍然是埃及的優先事項，以能創造價值為核心的夥伴關係最具前景。比方將糧食和食用油的長期供應協議與物流夥伴關係結合，將可帶來戰略優勢。發展物流樞紐能夠真正將埃及打造成為阿拉伯與拉美之間的區域橋梁。

最後，埃內因認為，透過阿拉伯-拉丁美洲高峰會、強化雙邊體制架構，以及增加領導人層面的參與，可加強鞏固雙邊合作，並及時應對地緣政治變化，同時為雙方帶來實際利益。

委內瑞拉 美國 埃及

延伸閱讀

成功帶貨？馬杜洛「被捕照」曝光竟成時尚網紅 身上行頭賣到缺貨

美出兵委國抓馬杜洛 資深媒體人憂內鬼：賴總統恐成中共情蒐目標

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算？法學者：待遇較優 戳川普「執法說」

遭美押解…馬杜洛面對鏡頭比「2手勢」 專家分析背後含意

相關新聞

馬來西亞前首相馬哈地跌倒送醫 意識清醒觀察中

幕僚告訴法新社，百歲高齡的馬來西亞前首相馬哈地（MahathirMohamad）今天在住處跌倒，送醫觀察

政權若垮 傳伊朗領袖哈米尼將效仿敘利亞前總統逃俄國

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第二周，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali K...

「唐羅主義」興起？川普猛提原油礦藏 格陵蘭也成目標

委國總統馬杜洛是個強硬的社會主義獨裁領導人，帶給人民難以計數的苦難、與美國對手結盟、涉嫌販毒，驅使委國人民大量出逃到周邊...

網霸法國第一夫人「性別不實、戀童」 10人遭判有罪

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬...

川普再暗示併吞 格陵蘭總理：夠了、停止幻想

川普總統在4日刊登的美國「大西洋月刊」專訪中直言，格陵蘭和丹麥自己得去理解「絕對決心行動」發出的信號；「我們的確需要格陵...

捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

捷克眾議長岡村富夫在新年演說中，聲稱烏克蘭「吞噬捷克人民的資金」，並警告捷克應遠離歐盟，避免被捲入「第三次世界大戰」。此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。