馬來西亞前首相馬哈地跌倒送醫 意識清醒觀察中

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導
馬來西亞前首相馬哈地（中）。（ 歐新社）
幕僚告訴法新社，百歲高齡的馬來西亞前首相馬哈地（MahathirMohamad）今天在住處跌倒，送醫觀察。

馬哈地近年深受健康問題困擾，去年7月他在慶祝百歲生日的野餐活動後，曾因疲勞而住院。

幕僚今天表示，馬哈地是在家中跌倒，被送往「國家心臟研究所」（National Heart Institute）接受「觀察」。

幕僚蘇菲（Sufi Yusoff）對法新社說：「他目前意識清醒，還不知道是否需要留院觀察，目前下結論為時過早。」

蘇菲表示，馬哈地是在「從陽台走向客廳時跌倒」，但婉拒進一步詳述其身體狀況。

馬哈地過去曾因心臟問題接受過繞道手術。

馬哈地1981年至2003年擔任首相，2018年至2020年再次執政。他第2次擔任首相期間年滿94歲，當時是全球年紀最大的民選國家領袖。

