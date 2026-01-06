泰邊境遭攻擊致1士兵受傷 泰軍控柬違反停火協議

快訊

中央社／ 曼谷6日專電

泰國軍方表示，今天早上一枚迫擊砲擊中泰國邊境烏汶府，造成一名士兵受傷，目前正對該事件進行調查。總理阿努廷則說，柬埔寨初步表示這是一起「意外」。目前泰軍和外交部已就此事向柬方提出抗議，並要求解釋。

泰國第二軍區今天發表聲明表示，今天上午7時25分，一枚迫擊砲擊中泰國邊境的烏汶府（UbonRatchathani），該迫擊砲是從柬埔寨一側發射，落在469號山（Hill 469）一帶。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，柬埔寨今天上午違反停火協議，向烏汶府發射迫擊砲，導致一名泰國士兵受傷，目前已送醫接受治療。目前軍方已通報此事件，並正調查中。

泰國和柬埔寨去年12月27日簽署停火協議，停火於當日中午生效，結束為期3週的衝突。

泰國媒體阿瑪林（Amarin）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今早向媒體表示，泰軍和外交部已就今早邊境發生的爆炸事件向柬埔寨提出抗議，要求柬方做出解釋。

報導指出，阿努廷補充說，柬埔寨初步回應稱這是一起「意外」。

