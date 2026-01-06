泰邊境遭攻擊致1士兵受傷 泰軍控柬違反停火協議
泰國軍方表示，今天早上一枚迫擊砲擊中泰國邊境烏汶府，造成一名士兵受傷，目前正對該事件進行調查。總理阿努廷則說，柬埔寨初步表示這是一起「意外」。目前泰軍和外交部已就此事向柬方提出抗議，並要求解釋。
泰國第二軍區今天發表聲明表示，今天上午7時25分，一枚迫擊砲擊中泰國邊境的烏汶府（UbonRatchathani），該迫擊砲是從柬埔寨一側發射，落在469號山（Hill 469）一帶。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，柬埔寨今天上午違反停火協議，向烏汶府發射迫擊砲，導致一名泰國士兵受傷，目前已送醫接受治療。目前軍方已通報此事件，並正調查中。
泰國和柬埔寨去年12月27日簽署停火協議，停火於當日中午生效，結束為期3週的衝突。
泰國媒體阿瑪林（Amarin）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今早向媒體表示，泰軍和外交部已就今早邊境發生的爆炸事件向柬埔寨提出抗議，要求柬方做出解釋。
報導指出，阿努廷補充說，柬埔寨初步回應稱這是一起「意外」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言