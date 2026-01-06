葉門戰事升溫航班停飛 索科特拉島400名遊客滯留

兩位官員與一間旅遊公司今天對法新社表示，由於葉門本土爆發衝突導致航班停飛，數百名遊客目前受困在葉門的索科特拉島（Socotra）。

過去幾天，隸屬政府陣營、但分別獲得阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯支持的敵對武裝派系衝突升高，進出葉門的航班大多受到限制。

索科特拉文化與觀光事務副省長阿弗拉爾（Yahyabin Afrar）對法新社表示，島上目前有「超過400名外國遊客」，「他們的航班已被停飛」。

另一位地方官員表示，自上月底宣布進入緊急狀態以來，島上所有國內與國際航班皆已停飛。

這位因事涉敏感要求不具名的官員表示：「目前有416名不同國籍的外國人受困，其中包括60多名俄羅斯人。」

一名索科特拉旅遊業者也不具名提供了相近的數字。

上述地方官員指出，索科特拉島通常每週有3班來自阿聯首都阿布達比的航班，專門載運外國遊客。

他對法新社表示，「我們已呼籲並要求恢復航班」，還說機場應該「遠離政治衝突」。

葉門索科特拉群島以翠綠景觀、獨特的「龍血樹」、稀有動物，以及棲息海豚的碧藍海水聞名，多年來持續吸引冒險型旅客與網紅造訪。

許多遊客從富裕的阿拉伯聯合大公國出發，而阿聯正是控制該群島的南方過渡委員會（SouthernTransitional Council）部隊主要支持者。

●聯繫各國使館

西方外交官對法新社表示，數十名為慶祝新年而前往該島的外國遊客，在航班取消後受困當地。

「人們受困島上，正向各自的使館尋求協助撤離。相關國家的使館已聯繫沙烏地阿拉伯與葉門政府，尋求安排撤離。」

另一位西方外交官向法新社表示，受困者「國籍多元，包括英國、法國與美國人士」。

索科特拉旅遊業者表示，至少有兩名中國籍人士也在受困者之列。

葉門本土的亞丁機場在經歷數日中斷後，已於昨天恢復運作。

索科特拉群島位於印度洋，距離葉門海岸約350公里，由4座島嶼與兩個岩礁組成，人口約5萬人，長期以來相對未受摧毀本土的戰火波及。

多年來，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國分別支持葉門分裂政府中的對立派系，但近期由阿聯支持的分離主義南方過渡委員會發動攻勢，試圖奪取兩個重要省分，引發利雅德不滿。

沙烏地近日強力反擊，對南方過渡委員會及一批據稱屬於阿聯的武器運輸進行空襲，擊潰多數部隊，逆轉先前戰果。