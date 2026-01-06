美打委內瑞拉後換格陵蘭？ 總理尼爾森盼恢復接觸

快訊

中央社／ 哥本哈根5日綜合外電報導
格陵蘭總理尼爾森。 路透
美國委內瑞拉採取軍事行動，再度引發外界對美國總統川普覬覦格陵蘭的疑慮。川普重申有意將格陵蘭併入美國後，格陵蘭總理尼爾森今天要求與美國恢復「接觸」。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示：「情勢並非美國可以征服格陵蘭（Greenland），事實並非如此，因此我們無須恐慌。我們必須恢復過去良好的合作關係。」他還說：「我們必須設法恢復接觸。」

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）堅稱川普政府正式立場是「格陵蘭應成為美國的一部分」，但他不認為有必要動用軍事力量才能實現。

米勒在CNN節目上說：「沒有人會為了格陵蘭的未來與美國動武。」主持人塔柏爾（Jake Tapper）追問軍事干預是否不在考慮範圍內時，米勒反倒質疑丹麥對格陵蘭主權聲索。

他說：「他們的領土主權聲索依據為何？他們把格陵蘭當作丹麥的殖民地依據為何？美國是北大西洋公約組織（NATO）主力。為保障北極區域安全、保護及捍衛北約和北約的利益，很明顯格陵蘭應納入美國版圖，因此這是我們國家需要討論的議題。」

美國本月3日採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發外界關注美國還可能鎖定哪些國家。米勒的妻子凱蒂（Katie）當天在社群網站上貼出一張美國國旗覆蓋格陵蘭全島的地圖影像，並簡短留下一句「快了」（SOON），引發外界聯想。

格陵蘭蘊藏稀土資源，又可望因極地冰層融化而成為解凍後新航道的要地。

川普昨天表示：「從國家安全角度而言，我們需要格陵蘭。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天警告，美國若以武力奪取格陵蘭，將破壞80年來的跨大西洋安全關係。

英國、芬蘭、瑞典、挪威、法國等歐洲國家紛紛聲援丹麥。

