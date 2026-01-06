赴柬埔寨從事詐騙黑吃黑兇殺頻傳 警勸：勿拿命賭

國人前往柬埔寨從事灰色產業輪廓改變，有不少詐欺前科犯想去淘金。刑事警察局駐胡志明市聯絡官向中央社表示，近年台灣人之間的黑吃黑兇殺案頻傳，不明不白的客死異鄉，盼有意前往者勿拿生命做賭注。

台灣人在柬埔寨經營跨國電信詐騙集團的案件頻傳，參與者輪廓已從早期「被騙去」，到如今許多都是具有犯罪前科的不法之徒。他們想到柬國犯罪淘金，卻因黑吃黑遭謀殺，客死異鄉。

據刑事警察局駐胡志明市聯絡官指出，去年一整年統計，有20多位台灣人在柬埔寨因參與詐騙集團的各種不明原因而喪命，且兇手不少都來自台灣。

柬埔寨為全球詐騙集團大本營，有不同盤口、機房，針對各異目標。台灣詐騙罪犯主要以世界各地的華語人口為主，不過近年來由於人工智慧（AI）興起，也有利用AI詐欺外國人的狀況。

林警官5日接受中央社電訪時坦言，這幾年他看到太多台灣詐騙分子在柬埔寨落入悲慘的下場，盼勸欲來此從事灰色產業的人三思而後行。

他指出，柬埔寨詐騙集團成員仍是以中國籍為大宗，是台灣的近10倍，近年韓國詐騙犯人數也顯著增加。

其騙術「與日俱進」、花招百出，且常會安插時事。如日前台灣普發一萬元時，就有詐騙集團在社群媒體上張貼消息，用時事梗吸引民眾上鉤。「傳統電話詐騙如今反而式微，因相信的人越來越少了」。

如今詐騙集團招募途徑主要是熟人介紹，對象也絕大多數是詐欺前科犯。「他們在群組中放消息，招募詐欺老手，透過以前那樣假求職訊息招人的方式相對較少」。

然而，有些成員到了當地才發現，工作沒有想像中輕鬆，不僅賺不多，環境還高壓，做不好還被修理。許多人做了幾天後眼見苗頭不對就急著對外求助，想脫身返家。

台灣在柬埔寨沒有代表處，而是由駐越南胡志明市辦事處兼轄。辦事處的外交部、移民署以及刑事局等人員組成急難救助團隊，接受報案並設法營救。

通常詐騙犯在離開台灣前，會向「公司」以高利借錢前往柬埔寨，若想離開，公司通常會要求償還本金的兩倍，否則不放人。聯絡官告訴中央社，「有些詐騙分子不僅騙人，連家人也不放過，騙家人自己被擄，說要『付贖金』才能回家」。

接報後，救助團隊會與受害者家人成立群組，得到對方定位地點後，再把資訊移交給柬埔寨外國人救援專線，當地警察就會出動，但也只是把人帶出來，並不會抓捕查緝犯罪集團。

但更嚴重的，是層出不窮的台灣人謀殺案。案件發生後，柬國警方會先聯繫當地台商會，由台商會聯繫駐胡志明辦事處透過照片、指紋採集等方式協助辨認受害者身分。

受害人死因各異：被逼跳樓、溺水身亡、槍殺、遭嚴重撞擊、被埋、吸毒過量等。不過柬埔寨警方為求省事，通常都籠統帶過結案，基本不會費心調查。

但在許多案子中，林警官都以經驗與現場跡證判斷，死因並非自殺。加上線人消息，他發現死者大多都是因不法利益糾紛等企圖黑吃黑的原因慘遭毒手；也有因反抗高壓而遭致橫禍。

林警官談及令他印象深刻的案子。幾年前有個「箱屍案」，因行李箱味道太臭而被旅館客人報警查獲。受害者與兇手皆為台灣人，兇手坦言不滿對方污錢而動手。

他表示，台灣人到柬埔寨從事詐騙，客死異鄉，死得不明不白、無人聞問。有些家長也不相信官方開具的死因，連領遺體都要被撈好幾筆錢，但這就是柬埔寨的現況。且由於柬國的一中政策，台灣詐騙犯多被遣送中國，刑期都是10年起跳。

最後他提醒，「不要以為到柬埔寨從事詐騙或灰色產業是一件高報酬的淘金工作，事實上這是一條不歸路。有幸，你得以全身而退；不幸，你就只剩下骨灰，而且死狀淒慘、不明不白。不要抱著僥倖心理試試看，你是在拿生命做賭注」。