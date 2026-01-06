川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，當美國總統川普表示他想要取得格陵蘭時，人們應當認真對待，並重申格陵蘭並不想要成為美國的一部分。

路透社報導，美國發動軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭可能會面臨類似處境。

川普表示美國將暫時接管產油國委內瑞拉，並多次表達希望接管格陵蘭，他昨天接受「大西洋月刊」（The Atlantic）採訪時說：「我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為了防衛需要它。」

川普今天清晨在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示，他將在數週後再次討論這個議題。

丹麥總理佛瑞德里克森今天告訴丹麥廣播公司（DR）：「不幸的是，我認為當美國總統說他想要格陵蘭時，人們應當認真對待。」

「我已經非常明確地表明丹麥王國的立場，格陵蘭也多次表示，他們不想成為美國的一部分。」

格陵蘭是全球最大的島嶼，人口約5萬7000人，本身並非北大西洋公約組織（NATO）的獨立成員國，但受丹麥北約成員國身分的保障，美國也是北約成員國。

佛瑞德里克森還說：「如果美國攻擊另一個北約國家，一切都將終止。」

佛瑞德里克森告訴丹麥電視台TV2：「如果美國決定對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將終止，包括北約本身，以及第2次世界大戰結束以來建立起來的安全體系。」

佛瑞德里克森說，她的政府正在「盡一切可能，避免這種情況發生」。