川普控販毒 哥倫比亞總統：會為國家再拿起武器

中央社／ 波哥大5日綜合外電報導

美國總統川普於本月3日發起軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，哥倫比亞總統裴卓今天表示，面對川普指控販毒的威脅，他已經準備好「拿起武器」。

法新社報導，過去是游擊隊成員的裴卓（GustavoPetro）於社群媒體X平台發文：「我曾發誓不再碰武器…但為了祖國，我會再次拿起武器。」

川普（Donald Trump）近日說道，裴卓應該「小心點」，還稱呼他是「喜歡生產古柯鹼並賣到美國的病態男人」。

川普去年1月二度入主白宮以來，裴卓就一直跟他針鋒相對，且公開批評美國在加勒比海地區的軍事部署。

美軍先前在加勒比海炸毀涉嫌運毒的船隻，之後擴大到扣押委內瑞拉油輪，最終於1月3日空襲委國首都卡拉卡斯，並出動特種部隊逮捕馬杜洛（NicolasMaduro），押送他到美國紐約市接受司法審判。

馬杜洛面臨美國司法部諸多控訴，其中包括販毒及持有武器等罪名。

川普在沒有提供證據的情況下，指控裴卓涉嫌販毒，且對他和家人實施金融制裁。

