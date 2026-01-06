英相支持丹麥捍衛格陵蘭 歐盟籲美尊重領土完整原則

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

美國總統川普昨天再次呼籲格陵蘭成為美國的一部分後，英國首相施凱爾今天表示，他支持丹麥捍衛其屬地；歐洲聯盟（EU）也對美國喊話，說期盼夥伴國「尊重」領土完整原則。

綜合法新社和路透社報導，美軍3日空襲委內瑞拉並逮捕其總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普（Donald Trump）表態有意監督管理這個石油資源豐富的拉丁美洲國家；加上他曾表示，為了美國國防他需要格陵蘭，引發丹麥內部再度擔憂，格陵蘭可能遭遇與委內瑞拉類似情況。格陵蘭是丹麥的自治屬地。

施凱爾（Keir Starmer）過往努力與川普保持良好關係，與大多數其他歐洲領袖相比也較少予以公開批評。但他今天接受媒體記者訪問時表示：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭和丹麥王國來決定，而非任何其他人。」

施凱爾在另個受訪場合，被問到有關丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）要求川普停止威脅格陵蘭，他說：「我支持她，她對格陵蘭未來的主張是正確的。」

歐盟外交政策發言人希普（Anitta Hipper）今天也在布魯塞爾對媒體記者表示：「歐盟將繼續支持國家主權、領土完整和邊界不可侵犯等原則。」

她說：「這些是普世原則，我們將不會停止予以捍衛，尤其是在歐盟成員國的領土完整性受到挑戰時。」

格陵蘭 美國國防 丹麥

相關新聞

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

菲律賓最新民調顯示，在共同維護菲律賓南海利益的事務上，美國和日本是菲律賓民眾最為信任的理念相近夥伴，台灣則排名...

經濟崩潰加國際壓力 分析人士：伊朗接近引爆點

近年來伊朗政府多次面對挑戰其統治的全國性抗議活動，皆以武力鎮壓強行度過。然而，這次伊朗統治者首次面臨更複雜的挑戰，不斷升...

伊朗抗議升至20死 川普揚言再添死傷將「嚴厲打擊」

因伊朗經濟惡化而引發的一波抗議浪潮已進入第二周，網路上四日流傳的影片顯示，德黑蘭及法爾斯省、伊拉姆省、北呼羅珊省等地都出...

高市早苗：未關上與中國對話大門

日本首相高市早苗五日率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她說，日...

習提抗日史 李在明稱堅持一中

中韓元首「習李會」昨日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果。南韓...

彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

彭博5日報導，美國總統川普突襲委內瑞拉，引發外界討論，川普是否已為中國大陸國家主席習近平對台灣採取類似襲擊設下前例。無論...

