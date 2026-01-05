彭博：習近平若對台動兵 代價可能遠高於川普動委內瑞拉

彭博5日報導，美國總統川普突襲委內瑞拉，引發外界討論，川普是否已為中國大陸國家主席習近平對台灣採取類似襲擊設下前例。無論是否如此，對習來說，對台進行任何軍事行動的代價，可能遠高於川普在委國的行動。

美國能逮捕南美國家領袖且似乎未面臨任何後果，但北京奪取或封鎖台灣的嘗試，可能會像俄羅斯入侵烏克蘭，招致廣泛西方制裁，這會打擊幾年來已受房地產泡沫所苦的中國經濟。此外，川普封鎖委國石油，主要是傷害其最大買家中國，但阻擋台灣最重要商品、即全球最先進晶片出入，將使全球供應鏈大亂，引發更大反彈。

新加坡外交部前常次考斯甘在臉書發文說，中國不能指望對台動手卻不引發任何實質回應；無論各界對中國領袖看法為何，他們都不是賭徒，尤其是賭注攸關中國共產黨的合法性時。

總部在北京的「全球化智庫」副主任高志凱說，他認為中國對於統一台灣，有自己的時間表、論據和方法論，中國將遵行自身步調和邏輯，而非受川普行動影響。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥說，美國「綁架」外國領袖，可能再次強化當前國際環境中，北京「強權即公理」的看法。卡內基國際和平基金會高級研究員趙通說，看到國際社會接受美國近期行動，幾乎肯定會強化北京看法，即世界將更容易接受中國對台採取行動。

儘管沒跡象顯示共軍侵台在即，幾名中國專家仍有信心，每次共軍軍演都是在汲取經驗。中國清華大學國際戰略與安全研究中心高級研究員、共軍退將周波說，在每次挑釁、每次共軍回應下，台海現狀都會發生不可逆改變，且是朝對中方有利方向。