經濟崩潰加國際壓力 分析人士：伊朗接近引爆點

近年來伊朗政府多次面對挑戰其統治的全國性抗議活動，皆以武力鎮壓強行度過。然而，這次伊朗統治者首次面臨更複雜的挑戰，不斷升高的國內動盪與外部軍事威脅同時出現。

核計畫不讓步 以美恐出手

伊朗政府似乎束手無策，既沒有明確策略扭轉引發抗議的經濟崩潰，也不願在核計畫上讓步以避免遭以色列與美國新一輪空襲。

美國總統川普已威脅將介入。他至少兩度公開表示，若伊朗殺害「和平抗議者」，美國將出手相助，以色列多名政府官員也公開聲援抗議者。

美軍三日攻擊伊朗親密盟友委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛，美國國務卿魯比歐警告其他國家引以為戒。伊朗領導層與政治人物相當震驚，因為此事可能對伊朗造成重大影響。

伊朗強硬派分析家戈爾哈基表示，委內瑞拉與敘利亞領導人垮台時，嚴重經濟問題都扮演核心角色，造成民怨沸騰與安全部隊士氣低落，「伊朗應學到教訓，我們必須小心，不要讓同樣劇本在這裡上演。當鎮暴警察、安全部隊與軍隊都在為生計掙扎，防線就會崩潰」。

川普上周威脅 官員急討論

紐約時報報導，三名匿名伊朗官員說，川普上周威脅對伊朗動武後，伊朗國家安全委員會立即舉行緊急會議，討論如何以較緩和手段遏制抗議，以免激怒民眾，也準備因應可能的軍事打擊。

這三名官員表示，隨著抗議持續，私下會議與談話中，高層官員已承認伊朗正進入因應危機的「生存模式」。政府手中幾乎沒有工具，能同時應對因經濟崩潰引發的動盪，以及來自以色列與美國的威脅。伊朗總統裴澤斯基安近來多次公開承認這一點，甚至坦言不知道要如何解決伊朗面臨的眾多問題。

伊朗政府為解決經濟困境所採取的措施，如更換央行行長、宣布貨幣政策調整，幾乎沒有成效。真正修復經濟需要重大政策轉向，包括與美國達成核協議以解除制裁及嚴厲打擊貪腐。但伊朗政府似乎無力採取這些行動，或是不願意去做。

制裁重創經濟 伊朗匯率崩

分析家說，伊朗的困境彼此交織。二○一八年川普退出伊朗核協議後，美國對伊朗石油銷售與國際金融交易施加制裁，重創伊朗經濟。去年九月聯合國安理會恢復制裁後，伊朗貨幣進一步暴跌。貪腐猖獗與治理不善，也加劇社會問題。

伊朗與以色列的衝突讓情勢雪上加霜。以色列去年六月空襲伊朗，為期十二天的衝突最終以美國轟炸伊朗核設施告終。知情官員表示，過去一周伊朗政府內部愈來愈擔心，若國內不穩情勢持續，以色列可能再度出手。

裴澤斯基安上周與其經濟顧問委員會舉行兩場緊急會議，討論此事。官員透露，一些顧問建議裴澤斯基安在公開談話中轉移責任，因為伊朗的「雙重權力結構」，關鍵決策權由最高領袖哈米尼掌握。

哈米尼立場仍然強硬。他三日表示「必須懲罰暴徒」，並將貨幣貶值與其他經濟問題歸咎外國敵人。不過，他也承認德黑蘭商人有權抗議價格波動。

伊朗分析人士拉赫馬提表示：「不幸的是，我認為政府對國內情勢與日益增加的國際壓力，既沒有理解也沒有策略。有一種說法是，他們正在讓抗議者宣洩情緒，因為我們已接近引爆點。」