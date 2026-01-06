伊朗抗議升至20死 川普揚言再添死傷將「嚴厲打擊」

因伊朗經濟惡化而引發的一波抗議浪潮已進入第二周，網路上四日流傳的影片顯示，德黑蘭及法爾斯省、伊拉姆省、北呼羅珊省等地都出現示威。人權行動人士表示，自上周以來，抗議已在全國卅一省中的廿六個省發生，至少已有十九名抗議者與一名安全部隊成員喪生。美國總統川普再次威脅，可能干預此事。

川普四日在空軍一號專機上警告，如果再有抗議者死亡，伊朗當局將會「遭到非常嚴厲的打擊」。他說，「我們正非常密切關注局勢。如果他們像過去那樣開始殺人，我認為美國將會對他們施以非常嚴厲的打擊」。川普上周曾發表類似說法。

ＢＢＣ報導，伊朗國會議長卡利巴夫五日表示，抗議者的「正當訴求」應該被傾聽，並作為推動改革的基礎。不過，任何外國勢力或反政府人士若試圖利用抗議活動，將會被「有效應對」。

他的言論呼應八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼說法，哈米尼曾說「暴徒應該被好好教訓」。

伊朗外交部發言人巴卡伊也指控以色列試圖「破壞我國團結」，表示以色列總理內唐亞胡及「某些激進美國官員」的言論「無非是煽動暴力」。

內唐亞胡四日表示「聲援伊朗人民」。伊朗與以色列於去年六月爆發十二天戰爭，其間以色列與美國戰機轟炸伊朗核設施。

這波抗議始於十二月廿八日，德黑蘭的商店老闆率先走上街頭，抗議伊朗貨幣對美元再度大幅貶值，讓他們無法經營生意。伊朗因核計畫遭國際制裁重創經濟，伊朗幣值跌至歷史新低，過去一年兌換美元匯率幾乎腰斬，通膨率升至百分之四十。

社群媒體五日流出畫面顯示，伊朗西南部城市亞蘇季出現抗議活動，群眾高喊「自由」。ＢＢＣ四日夜間取得的影片似乎顯示，數十名抗議者在德黑蘭以北的薩里市街頭示威，高喊「打倒獨裁者」等口號。在另一段影片中，可見多名民眾在槍聲中逃離現場。

承受壓力的總統裴澤斯基安政府發言人莫哈傑拉尼四日表示，未來四個月將對公民每個月發放相當於七美元（約台幣二百廿元）的補助金。

伊朗半官方的法斯通訊社五日報導說，「四日晚間觀察到的趨勢顯示，與前幾晚相比，集會的數量及其範圍明顯減少」。不過，法新社說，當地媒體對示威活動的報導並不全面，官方媒體也淡化示威活動，而社群媒體上流傳的影片往往無法核實。