李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題

正在中國進行國是訪問的南韓總統李在明，今天下午與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，會中談及雙邊關係正常及經濟等領域合作，但對較敏感的中日關係、台海等敏感議題較模糊處理。

李在明與習近平今天進行約90分鐘會談，李在明將這次會談稱為「韓中關係恢復元年」的契機，期盼與習近平攜手，為韓中關係的發展打開新的局面，共同找出能實現朝鮮半島和平的方案。習近平則表示，韓中兩國身為友邦、又是鄰國，應該為更頻繁的往來進行溝通，並指出兩人時隔2個月就再次會談，可以看出雙邊對韓中關係的重視。

在國際情勢上，習近平指出，當前的國際情勢變得比過去更加複雜，韓中兩國在維護區域和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，強調中韓雙方「應當堅定站在歷史正確一邊，做出正確戰略選擇」。

熟悉兩岸關係的南韓湖西大學教授全家霖接受中央社訪問指出，習近平雖然沒有提及近期中日關係的議題，但以「站在歷史正確一邊」做出了暗示。

他分析，李在明雖然也在發言中提到了日本殖民歷史，但他強調的是韓中兩國歷史的共通點，習近平的發言則是希望南韓重新正視日本過去的暴行，以及那些暴行以某種形式重現的現實，促使南韓做出「正確的選擇」，對歷史的詮釋及當前應採取的政策上，立場具有一定差異。

不過，全家霖指出，純粹以兩國領導人的國賓互訪形式來看，韓中會談重點在於解決雙邊問題，並未具體談及第三方問題，中日關係所面臨的問題，也不存在要求南韓必須選邊站的直接壓力。

至於引發中日關係緊張的台海議題，南韓政府仍採取一貫立場，也就是尊重中國的「一個中國」立場。全家霖說明，前南韓總統尹錫悅任內曾明確表示反對以武力改變台海現狀，引發中方反彈；而李在明在接受中國央視採訪及今天的峰會過程中，都使用「尊重一個中國」的表述，用詞較為模糊，但並未表示「接受一中原則」。

全家霖也指出，韓中雙方在這次會談中提及朝鮮半島非核化，以及對非核化倒退的擔憂，具有相當重要的意義。韓方可能希望藉此在美國與北韓對話之前鋪路，為南北韓對話尋找突破口，也就是透過中國協助推動。

南韓青瓦台發言人姜由楨透過書面簡報說明此次峰會成果時也提到，雙邊領導人都認為朝鮮半島的和平穩定符合兩國共同利益，並確認了中國對此扮演建設角色的意志。

至於韓中雙方具有爭議的黃海（韓國稱西海）結構物及中國漁船非法捕撈的問題，韓方都表達關切，姜由楨說明，韓中雙方都認為維護黃海為和平的公海的重要性，之後將繼續進行有建設性的協議及溝通。