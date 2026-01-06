聽新聞
高市早苗：未關上與中國對話大門

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗五日率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她說，日本將持續推動與中國建立建設性且穩定的關係，並未關上與中國對話大門。

記者詢問高市，她與美國總統川普日前通話商談訪美是否已有具體時程，以及她如何看待日中關係以及美攻擊委內瑞拉。

高市表示，自她就任首相以來，日本始終秉持「全面推動戰略互惠關係」的方針，致力構築具建設性且穩定的日中關係。她提及日中存在多項懸而未決的課題，更有必要保持溝通管道暢通，日本並未關上與中國對話的大門，未來也將持續在國家利益觀點下，與中方進行必要意見溝通。

日美關係方面，高市表示，日本與美國在各層級持續進行緊密溝通，美國政府也多次重申對「日美同盟」的堅定承諾。她說，近期與川普的電話會談中，已再次收到訪美邀請，雙方同意就今年春季的訪問行程展開具體協調。

對於美國日前對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕委國總統馬杜洛，高市表示，她已指示相關單位優先確保當地日本國民安全，並與相關國家密切協調。她說，日本一貫主張委內瑞拉應盡速恢復民主，將基於自由、民主、法治等基本價值與七大工業國集團及區域國家密切合作，持續推動委內瑞拉恢復民主，促進局勢穩定。

談及安全保障政策，高市指出，與二○二二年上次修訂安保三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）時相比，國際局勢已發生巨大變化。她說，在印太地區，中國與北韓軍事力量持續增強，中俄、俄國與北韓間合作不斷強化；各國也從俄羅斯入侵烏克蘭經驗中，開始加速因應無人機等新型戰爭型態，以及長期衝突的準備。為了以堅定決心守護日本獨立與和平，以及國民生命與生活，政府將以今年內完成三文件修訂為目標。

高市早苗 中日關係

