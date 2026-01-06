習提抗日史 李在明稱堅持一中

中韓元首「習李會」昨日在北京登場，大陸國家主席習近平提及兩國抗日歷史，籲南韓作出正確戰略選擇，攜手捍衛二戰勝利成果。南韓總統李在明表示，此次會談將為今年成為韓中關係「全面復甦元年」創造重要契機，將與中方謀求實現朝鮮半島和平可行方案。李在明並表態堅持「一個中國」。

在中日關係緊張、東亞局勢不穩之際，李在明今年首訪選擇大陸，昨在北京與習近平會談並共同見證兩國簽署十五份合作文件。

韓聯社指出，這是兩位領導人去年十一月一日在亞太經合組織（ＡＰＥＣ）慶州峰會舉行會談後的第二次會晤。會談從下午四時四十七分開始，共持續九十分鐘。

據中方發布，習近平會談時指，他和李在明已兩次見面並實現互訪，體現雙方對中韓關係的重視，應不斷增進互信，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。他提到，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，要在人工智慧、綠色產業等新興領域打造更多合作成果。

就區域情勢，習近平稱，中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。他提及八十多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利，今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。

針對全球經濟，習近平說，作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

據中方發布，李在明指，韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，感謝中方對韓方在華獨立運動舊址的保護。韓方高度重視對中關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關系，共同開闢兩國關係發展新局面。李在明並稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。

韓聯社報導，李在明還形容，此次會談將為今年成為韓中關係「全面復甦的元年」創造重要契機，希望與習近平一道開闢韓中關係發展新篇章，在民生領域繼續展開橫向合作。他也提到朝鮮半島和平問題，表示將與中方一道謀求實現朝鮮半島和平的切實可行方案。

另外，李在明昨日出席中韓商務論壇時提到，當前韓中貿易額停留在三千億美元規模，亟需開拓新合作領域。他提及人工智慧作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。他還提到消費品與文化產業也將成為合作新突破口，並指電影、音樂、遊戲、體育等也具備廣闊合作潛力。

出席商務論壇的大陸副總理何立峰指，大陸將堅定不移擴大高水準對外開放，歡迎包括南韓企業在內的各國企業赴陸投資、共享發展機遇。