網路霸凌法國第一夫人 涉案10人遭判有罪

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院今天判這起網路霸凌案10名被告有罪。 路透通訊社
法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）遭網友散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克宏對此提告。巴黎法院今天判這起網路霸凌案10名被告有罪。

法新社報導，8名被告分別判處4至8個月不等的緩刑，第9名被告因未到庭聆判遭判6個月有期徒刑。這9人與第十名被告須強制參加反網路仇恨言論課程。

承審法官多納德（Thierry Donard）表示，針對碧姬「涉嫌戀童」的說法「充滿惡意、侮辱和貶損意涵」，直指被告因「蓄意傷害原告」遭判刑。

路透社暫未聯繫上碧姬委任律師或被告辯護律師尋求置評。

這項判決對馬克宏夫婦是一大勝利，他們目前還針對右翼美國播客頻道主持人歐文斯（Candace Owens）提出誹謗訴訟。在社群媒體X和影音分享平台YouTube擁有數以百萬計粉絲的歐文斯宣稱碧姬曾是男兒身。

現年48歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與72歲的碧姬過去幾年持續受到類似不實指控，包括謠傳碧姬出生時取了男性名字尚米歇爾．托涅（Jean-Michel Trogneux），其實是她兄弟的名字。

馬克宏夫婦相差24歲一事常被外界抨擊與嘲諷，過去大多選擇忽視的兩人，近來開始在法庭提出挑戰。

碧姬昨晚接受法國電視一台（TF1）訪問，她捍衛自己對抗網路霸凌的行動，期盼以身作則，並表示自己似乎面臨無止盡的網路攻擊，甚至「有人駭入報稅網站更改我的身分」。

碧姬感慨這些人無視有關她性別的明確證據，「出生證明不是敷衍了事，父母幫新生兒報戶口時就會說明孩子是男是女。我希望幫助青少年對抗霸凌，如果我不以身作則，（其他人）可能更難辦到」。

