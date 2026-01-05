波羅的海海底電纜再傳受損 警方暫無船隻涉案證據
一條連接立陶宛與拉脫維亞的海底電纜，近日在拉脫維亞港口附近的波羅的海水域遭到破壞。拉脫維亞警方今天表示，尚未發現證據顯示遭調查的船隻與電纜損壞事件有直接關聯，調查持續進行中。
立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，波羅的海海域一條私人海底電纜日前遭破壞。立陶宛國家危機管理中心（NCMC）自4日起就與拉脫維亞相關單位保持密切聯繫，針對這條連接立陶宛什文托伊（Šventoji）與拉脫維亞利耶帕亞（Liepāja）的海底電纜疑似受損事件進行協調。
拉脫維亞方面曾表示，初步不排除船隻通行路線與電纜位置重疊的可能性。警方昨天在海岸防衛隊及其他內部安全部門配合下，登上一艘停泊在利耶帕亞港的船隻調查。
報導指出，據拉國警方今天最新說法，調查目前並未掌握可將這艘港內船隻與電纜損壞直接連結的具體證據。相關調查仍在進行中。
相關單位表示，立陶宛與拉脫維亞的通訊服務維持正常，未對用戶造成影響。
近年來，波羅的海地區關鍵基礎設施安全疑慮持續升高。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，該區陸續發生多起電力電纜、電信連線與天然氣管線中斷事件。北大西洋公約組織（NATO）因此在去年1月啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，加強海上巡邏。
先前，芬蘭與愛沙尼亞間的一條海底電纜也於跨年夜受損。芬蘭警方已就相關案件展開調查，區域內對海底基礎設施安全的關注持續升溫。
