泰國揭柬埔寨新詐騙據點 警方：由中國公民指揮運作
泰國警方表示，最近在柬埔寨班提米安夏省的馬萊市發現新的詐騙中心，研判是泰柬邊境加強掃蕩後，詐騙集團為規避查緝而轉移據點。警方指出，當地有泰國、印度與印尼公民從事詐騙工作，而管理與指揮的是中國籍公民。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國反網路詐騙中心（ACSC）副指揮官、國家警察副總長吉拉波（Jirabhob Bhuridej）今天指出，新詐騙中心位於與沙繳府（Sa Kaeo）接壤的柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）約50公里處，確切地點是班提米安夏省（Banteay Meanchey）的馬萊市（Malai）。
報導指出，那個據點仍在建設中，是由2層建築組成，設有獨立的辦公區和生活區，靠近馬萊公園。吉拉波說：「中心內有來自不同國家的員工，包括泰國人、印度人和印尼人，他們的主管是中國人。」
民族報（The Nation）報導，泰國警方研判，詐騙行動由中國籍人士負責指揮與管理，並透過該據點對全球多國受害人進行詐騙活動。
泰國反網路詐騙中心指出，詐騙集團之所以將據點轉移至柬埔寨，與泰國及中國近期聯手緬甸當局，在KK園區（Shwe Kokko）加強掃蕩網路詐騙行動有關，隨著掃蕩力度增加，詐騙集團轉移據點，部分原因也是為避免泰柬邊境緊張情勢可能帶來的風險。
曼谷郵報引述警方統計指出，去年12月28日至今年1月3日間，泰國共通報6369起詐騙案件，財損金額超過2.2億泰銖（約新台幣2.2億元）。警方警告，詐騙集團未來可能以AI開發更複雜的詐騙手段，進而更精準地鎖定目標。
