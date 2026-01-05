快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

泰國揭柬埔寨新詐騙據點 警方：由中國公民指揮運作

中央社／ 曼谷5日專電

泰國警方表示，最近在柬埔寨班提米安夏省的萊市發現新的詐騙中心，研判是泰柬邊境加強掃蕩後，詐騙集團為規避查緝而轉移據點。警方指出，當地有泰國、印度與印尼公民從事詐騙工作，而管理與指揮的是中國籍公民。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國反網路詐騙中心（ACSC）副指揮官、國家警察副總長吉拉波（Jirabhob Bhuridej）今天指出，新詐騙中心位於與沙繳府（Sa Kaeo）接壤的柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）約50公里處，確切地點是班提米安夏省（Banteay Meanchey）的馬萊市（Malai）。

報導指出，那個據點仍在建設中，是由2層建築組成，設有獨立的辦公區和生活區，靠近馬萊公園。吉拉波說：「中心內有來自不同國家的員工，包括泰國人、印度人和印尼人，他們的主管是中國人。」

民族報（The Nation）報導，泰國警方研判，詐騙行動由中國籍人士負責指揮與管理，並透過該據點對全球多國受害人進行詐騙活動。

泰國反網路詐騙中心指出，詐騙集團之所以將據點轉移至柬埔寨，與泰國及中國近期聯手緬甸當局，在KK園區（Shwe Kokko）加強掃蕩網路詐騙行動有關，隨著掃蕩力度增加，詐騙集團轉移據點，部分原因也是為避免泰柬邊境緊張情勢可能帶來的風險。

曼谷郵報引述警方統計指出，去年12月28日至今年1月3日間，泰國共通報6369起詐騙案件，財損金額超過2.2億泰銖（約新台幣2.2億元）。警方警告，詐騙集團未來可能以AI開發更複雜的詐騙手段，進而更精準地鎖定目標。

詐騙集團 泰國

延伸閱讀

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

想賺高薪被男友哄騙到柬 20歲福建女網紅骨折被棄街頭

瘋傳20歲大陸網紅被男友騙至柬埔寨｢掘金｣ 如今雙腿骨折流浪街頭

台灣詐騙犯多遣送大陸…柬埔寨外交部最新涉台表態 重申「堅持一中」

相關新聞

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

菲律賓最新民調顯示，在共同維護菲律賓南海利益的事務上，美國和日本是菲律賓民眾最為信任的理念相近夥伴，台灣則排名...

隔2個月再會晤習近平 李在明：韓中關係恢復元年

韓國總統李在明今天晚間與中國國家主席習近平進行會談，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係恢復元年」的契機；兩國也簽署了1...

伊朗抗議潮若致政權垮台 傳最高領袖擬逃往莫斯科

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKh...

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

柬埔寨媒體報導，目前正在柬國服刑的台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧將於約40多天後刑滿釋放，屆時兩人將依法被驅逐出境

總理任期最多兩任10年 馬來西亞推改革杜絕貪腐

馬來西亞總理安華今天說，馬國計劃於今年及明年實施一系列體制改革，包括限制總理任期為兩任。這些作法正值外界再度呼籲大幅推動...

「我們又一起來了！」 高市攜安倍遺照參拜伊勢神宮

日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜時，隨身攜帶已故前首相安倍晉三的遺照。她在隨後的記者會上說明，「我想再帶他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。