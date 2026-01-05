中國船艦南海現蹤頻率增 菲軍方：戰略競爭不斷升高

快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電

菲律賓軍方表示，去年在南海爭議海域監測到447艘次中國海軍及海警船，較2024年的278艘次明顯增加，加上中方灰色地帶行動日增，顯示南海戰略競爭不斷升高。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天公布報告說，去年在南海爭議海域監測到的中國船艦中，286艘次為軍艦，161艘為海警船；部分情況下，中方船艦可能先在某一海域出現，之後又在另一地點現蹤，菲方作兩艘次計算。

就2024年而言，菲軍方監測到的中國船艦，有199艘次軍艦及79艘次海警船。

崔尼代指出，去年中國人民解放軍海軍艦艇的出現「更具持續性、可預測性，且更接近具爭議區域」。

此外，他說：「中方出動大型海警船聯合巡航與尾隨行動的頻率增加，顯示指揮與管控（command-and-control）整合已更緊密。」

崔尼代表示，中國船艦頻繁部署於南海菲律賓聲索海域的東部與南部邊緣，解放軍海軍也經常參與跨戰區聯合演習，並透過海軍航空兵與太空感測器，擴大對中國海警行動的情報支援。

他指出，解放軍海軍已從間歇性支援轉為持續性威懾態勢，中方也進一步強化分層海上戰略，由海警與海上民兵在前線執行恫嚇行動，再由解放軍海軍在後方監督及支援。

在菲律賓方面，崔尼代表示，軍方正增加與盟友雙邊及多邊海事合作活動（MCA）聯合巡航頻率；去年執行16次，高於2024年的13次。

崔尼代說，幾乎在每一次MCA之後，中國都會透過灰色地帶行動回應，包括增加解放軍海軍、海警及海上民兵船數量，對菲律賓船艦進行具侵略性的海上操作，以及假訊息作戰。

他表示，諸如MCA的雙邊與多邊合作，強化菲律賓與盟友之間的集體威懾與聯合作戰能力，但也持續引發中方在行動層面與資訊領域的回應。

崔尼代指出，這種連動凸顯南海區域的戰略競爭不斷升高。菲方有必要持續警戒，監看解放軍海軍動態與衝突升高風險。

