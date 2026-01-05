快訊

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

伊朗抗議潮若致政權垮台 傳最高領袖擬逃往莫斯科

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。歐新社
伊朗最高領袖哈米尼。歐新社

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）已預做規劃，若政權垮台，他將逃往俄國首都莫斯科。

根據這份分享給英國「泰晤士報」（The Times）的報告，若哈米尼的安全部隊無法制止日益擴大的示威活動，抑或是在動亂中棄他而去，86歲的哈米尼將與助手與家人一起逃出伊朗首都德黑蘭。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述泰晤士報的消息報導，一名知情人士透露，上述「B計畫」涉及哈米尼本人，以及與他極為親近的夥伴與家人，包括他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）。

穆吉塔巴似是哈米尼的指定接班人。

2024年12月，敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革時，時任敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）也選擇逃往莫斯科。

阿塞德是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及哈米尼的盟友。

哈米尼 伊朗 家人

延伸閱讀

川普難料 伊朗深怕哈米尼淪馬杜洛下場

伊朗示威浪潮進入第2週 衝突持續警民再傳死傷

伊朗示威至少10死 最高領袖哈米尼：絕不寬恕暴徒

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

相關新聞

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

菲律賓最新民調顯示，在共同維護菲律賓南海利益的事務上，美國和日本是菲律賓民眾最為信任的理念相近夥伴，台灣則排名...

隔2個月再會晤習近平 李在明：韓中關係恢復元年

韓國總統李在明今天晚間與中國國家主席習近平進行會談，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係恢復元年」的契機；兩國也簽署了1...

伊朗抗議潮若致政權垮台 傳最高領袖擬逃往莫斯科

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，根據一份情資報告，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKh...

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

柬埔寨媒體報導，目前正在柬國服刑的台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧將於約40多天後刑滿釋放，屆時兩人將依法被驅逐出境

總理任期最多兩任10年 馬來西亞推改革杜絕貪腐

馬來西亞總理安華今天說，馬國計劃於今年及明年實施一系列體制改革，包括限制總理任期為兩任。這些作法正值外界再度呼籲大幅推動...

「我們又一起來了！」 高市攜安倍遺照參拜伊勢神宮

日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜時，隨身攜帶已故前首相安倍晉三的遺照。她在隨後的記者會上說明，「我想再帶他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。