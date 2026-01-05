隔2個月再會晤習近平 李在明：韓中關係恢復元年

快訊

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
南韓總統李在明。圖／歐新社
韓國總統李在明今天晚間與中國國家主席習近平進行會談，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係恢復元年」的契機；兩國也簽署了14項MOU，及韓國返還石獅像給中國的捐贈證書。

李在明昨天開始為期4天3夜的國是訪問，並在今天與習近平進行歷時90分鐘的會談。自習近平去年11月訪韓後，短短2個月韓中雙邊領袖再度會面。

根據韓聯社報導，李在明表示，這次會談將成為「韓中關係全面恢復元年」重要契機，且距離上次會面僅2個月，「在慶州會談的餘韻尚未消散，就在主席的邀請下迅速展開國是訪問，意義非凡」。

李在明表示，韓中關係的根基非常深，數千年來兩國作為鄰國維持友好關係；自與中國建交以來，兩國也發展成密不可分的合作關係，「希望順應時代潮流與變化，與習主席一同開啟韓中關係發展的新局面」。

李在明提及，特別是在與國民日常生活相關的領域，將持續推動平等合作，加強解決民生問題。至於朝鮮半島和平議題，李在明表示，將與中國共同尋找可行的對策。

韓中今天也簽署了14項合作備忘錄（MOU），還有1份「中國清代石獅像捐贈證書」，內容為將清朝時期於中國製作、目前由韓國澗松美術館收藏的一對石獅像歸還給中國。

韓國總統府方面表示，「透過將中國文化遺產捐贈回原屬國，為擴大與促進韓中文化合作創造了契機」。

韓中簽署的14項MOU中，包括「關於新設商務合作對話」，韓國產業通商部與中國商務部之間將建立定期協商機制，以持續進行更具體的協商。

另外還有產業園區合作強化、科學技術創新、數位技術、中小企業與創新領域、智慧財產權領域深化、環境與氣候、交通領域、食品安全、野生水產品進出口衛生等合作事項。

