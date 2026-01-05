總理任期最多兩任10年 馬來西亞推改革杜絕貪腐

馬來西亞總理安華今天說，馬國計劃於今年及明年實施一系列體制改革，包括限制總理任期為兩任。這些作法正值外界再度呼籲大幅推動反貪腐及提升治理效能之際。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）在向公務員發表的演說中表示，政府將提交法案給國會，將總理任期限制為最多10年。這項措施也是他所屬執政聯盟2022年大選時的政見之一。

安華說：「每個人都有任期限制。如果有充足的時間實現承諾，交棒給下一代對我們而言會更好。」

他表示，政府也將在國會本月召開首次年度會議時，提出另一項法案，以分離總檢察長作為政府首席法律顧問與公共檢察官的角色。

馬來西亞總檢察長是由總理任命，其獨立性屢遭質疑，外界擔心司法程序會受到政治干預。

安華指出，政府也將推動設立監察專員法，以提升公部門的透明度，並為民眾提供正式管道，反映治理相關問題。

他還說，政府已經提出資訊自由法，以防止政府方案遭到濫權。

安華於2022年以反貪腐訴求上台，但也面臨外界指控其改革承諾出現倒退，打擊貪腐的決心更受到各方嚴格檢視。