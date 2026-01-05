菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電
菲律賓最新民調顯示，在共同維護菲律賓南海利益的事務上，美國和日本是菲律賓民眾最為信任的理念相近夥伴，台灣則排名第8。

調查結果顯示，82%的菲律賓民眾信任美國，使得美國持續是菲律賓人最信任的國家，隨後為日本（64%）、加拿大（58%）、澳洲（51%）以及南韓（37%）。

美、日、加、澳等國不時透過發表聲明，或舉辦聯合軍事演習、南海共同巡航，在南海爭議上展現對菲支持；菲律賓空軍現役主要戰機與多艘海軍新艦，則都是向南韓購買，使得南韓在菲律賓國防體系中，也居重要地位。

有12%的菲律賓民眾信任台灣，在列出的國家或組織當中，排名第8；排列在台灣之前的還有英國（33%）和歐洲聯盟（27%）。

僅有11%的受訪者表示信任中國，印度則以4%墊底。

這項調查是於2025年12月12日至15日間進行，共訪問1200名樣本，誤差範圍為正負2.8個百分點。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）表示，調查結果反映出菲律賓民眾對於尊重國際法，並支持菲律賓主權的理念相近夥伴，抱持高度信心。

他說：「民意非常清楚，菲律賓人知道誰在侵犯我們的權利，也知道誰是真正的朋友。」

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

過去1年間，菲律賓政府多次指控中國在南海菲索區域衝撞及使用水砲騷擾菲律賓公務船與漁船。根據菲律賓國家海事委員會（NMC）資料，2025年截至第3季，已接獲78起與中國相關的衝突通報。

菲方去年12月再次指控中國海警船在仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶，向大約20艘菲律賓小型漁船噴射水砲，造成3名漁民受傷、數艘漁船受損。

根據Stratbase的資料，2025年截至12月初，菲律賓政府已向北京提出至少47次外交抗議或交涉；自2020年以來，累計已超過440次。

