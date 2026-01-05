「我們又一起來了！」 高市攜安倍遺照參拜伊勢神宮

日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜時，隨身攜帶已故前首相安倍晉三的遺照。她在隨後的記者會上說明，「我想再帶他來一次伊勢神宮，想懷著感謝的心情告訴他，我們又一起來了。」

NHK報導，高市早苗下午前往伊勢神宮參拜，總務大臣林芳正、防衛大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣小野田紀美等11名內閣成員隨行。在通往內宮入口的宇治橋上，可見高市手持安倍晉三的遺照。

日本富士新聞網（FNN）報導，相關人士透露，據知照片是由高市親自準備。

高市在隨後的記者會上也透露了此舉用意。她表示，「我在橋上把照片攤開，讓（安倍前首相）看看兩岸的景色。我想帶安倍首相再來一次伊勢神宮，懷著感謝的心情告訴他，我們又一起來了。」

她透露，除了遺照，她還帶來安倍在2016年伊勢志摩G7高峰會時，與各國領袖一同參拜伊勢神宮時的照片。

高市早苗在記者會致詞時，回顧去年底廢除汽油稅暫定稅率，表示延續半個多世紀的暫定稅率得以廢除，證明「只要去做，就做得到」，未來也將勇於挑戰困難的改革。

在經濟與財政政策方面，高市強調，日本必須成為讓現役世代能切實感受到「明天會比今天更好」的國家。新年度預算案納入大量著眼未來的大膽投資，目標是透過投資帶動經濟成長，並以稅收增加促成進一步投資，形成「投資與成長的良性循環」。

她也指出，新年度預算案已將對國債的依賴程度，壓低至低於本年度原始預算水準，將在確保財政可持續性的同時，對必要領域進行大膽投資，落實「負責任的積極財政」。

在技術立國方面，高市表示，將透過AI與半導體基礎強化的公私合作框架，投入10兆日圓以上的公共支援，促成超過50兆日圓的官民投資，並帶來約160兆日圓的經濟外溢效果。

針對23日將召集的例行國會，高市表示，將力拚通過新年度預算案，以及包含稅制改革在內的各項法案，並重申「沒有穩定政治，就無法推動經濟、外交與安全保障」，表示將在與日本維新會的聯合協議基礎上，呼籲在野黨合作。

她也宣布將在1月成立「國民會議」，討論給付型稅額抵減等稅制改革，並對解散眾議院持審慎態度，對於是否會在國會會期中解散眾議院，未給予正面回應。