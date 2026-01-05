快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

高市早苗新年談對中關係：未關上與中國對話大門

中央社／ 東京5日專電
日本首相高市早苗。圖／法新社
日本首相高市早苗。圖／法新社

日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她強調，日本將持續推動與中國建立建設性且穩定的關係，並未關上與中國對話的大門。

記者詢問高市，她與美國總統川普日前通話商談訪美，是否已有具體時程安排，以及她如何看待趨於冷淡的日中關係，與美國對委內瑞拉發動軍事攻擊並逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

高市表示，自她就任首相以來，日本始終秉持「全面推動戰略互惠關係」的方針，致力於構築具建設性且穩定的日中關係。

她表示，正因日中之間存在多項懸而未決的課題，更有必要保持溝通管道暢通，「日本並未關上與中國對話的大門」，未來也將持續在國家利益的觀點下，與中方進行必要的意見溝通。

日美關係方面，高市表示，日本與美國在各層級持續進行緊密溝通，美國政府也多次重申對「日美同盟」的堅定承諾。她透露，近期與川普的電話會談中，已再次收到訪美邀請，雙方同意就今年春季的訪問行程展開具體協調。

對於美國日前對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕馬杜洛，高市表示，她已指示相關單位，優先確保當地日本國民的安全，並與相關國家密切協調。

她重申，日本一貫主張委內瑞拉應儘速恢復民主，將基於自由、民主、法治等基本價值與G7及區域國家密切合作，在確保僑民安全的同時，持續推動委內瑞拉恢復民主，促進局勢穩定。

談及安全保障政策，高市指出，與2022年上次修訂安保3文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）時相比，國際局勢已發生巨大變化。

她列舉，在印太地區，中國與北韓的軍事力量持續增強，中俄、俄國與北韓之間的合作不斷強化；各國也從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中，開始加速因應無人機等新型戰爭型態，以及長期衝突的準備。

高市強調，安全保障環境正在「加速度」發生變化，為了以堅定的決心守護日本的獨立與和平，以及國民的生命與生活，政府將以今年內完成3文件修訂為目標，持續推動相關檢討。

日本 美國

延伸閱讀

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

美軍突擊委內瑞拉 馬杜洛警衛多數陣亡 另有平民喪命

川普難料 伊朗深怕哈米尼淪馬杜洛下場

美國逮捕馬杜洛 印度敦促和平對話確保區域穩定

相關新聞

習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

南韓總統李在明今（5日）將與中國大陸國家主席習近平會晤，預計討論貿易、經濟與安全議題，且料將尋求北京緩解區域緊張，加強首...

高市早苗新年談對中關係：未關上與中國對話大門

日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她強調，...

遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體...

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

俄烏戰事接近4年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國談判代表與歐洲各國領袖將於6日在巴黎共商戰後為烏克蘭提供安全保證的最新方案...

數位冷戰…歐盟不甩川普施壓 強化監管美科技巨擘

儘管美國總統川普揚言報復，歐盟2026年仍準備更嚴格監管科技業，瞄準Google、Meta、蘋果和馬斯克旗下社群平台X，...

向上流動已死 美國年收300萬元年輕人不敢買房養小孩

一篇主張「美國四口之家年收入14萬美元（約台幣440萬元）才算過得去」的文章最近意外爆紅，掀起美國社會對中產階級生活的爭論。儘管經濟學家強調今日美國中產階級比過去富裕，但愈來愈多20、30歲年輕人卻感到向上流動管道正在崩解，高房價、晚成家的現實，讓擁有住房、養育子女的中產生活成為奢望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。