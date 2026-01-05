快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

聽新聞
0:00 / 0:00

遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

中央社／ 波哥大4日綜合外電報導
美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）（圖）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」(路透)
美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）（圖）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」(路透)

美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」

美軍昨天凌晨攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），轟炸軍事目標，並在一場令人震驚的突襲抓捕行動中將委國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）帶走，以確立華府對這個石油資源豐富的南美洲國家的控制。

法新社報導，川普今天在總統專機空軍一號上對媒體發表談話時，對哥倫比亞發出類似的軍事行動威脅，稱這個南美洲國家「也病得很重」，且「由一個喜歡製造古柯鹼並賣到美國的病態男人統治」。

川普補充說：「他有古柯鹼加工廠和工廠，他這種日子不會太久了。」

被問及是否會對哥倫比亞採取類似對委內瑞拉的軍事干預時，共和黨籍的川普說：「這對我來說聽起來不錯。」

川普在沒有證據的情況下聲稱：「因為他們殺了很多人。」

裴卓駁斥這些指控，稱他的「名字沒有出現在法庭紀錄上」。

裴卓在社群媒體平台X上表示：「川普先生，停止誹謗我。」

他接著說：「你不該這樣威脅一位出身於武裝鬥爭、隨後又從哥倫比亞人民爭取和平的奮鬥中所產生的拉丁美洲總統。」

裴卓先前已嚴厲批評川普政府在拉美地區的軍事行動，並指控美方「在沒有法律依據的情況下」綁架馬杜洛。

今天稍晚，裴卓在X上補充發文說：「朋友是不會投擲炸彈的。」哥倫比亞外交部稱美國總統的威脅是「不可接受的干預」，並要求「給予尊重」。

哥倫比亞和美國是拉美地區重要的軍事和經濟盟友，但兩國關係已趨於緊張。自川普第2個任期開始以來，兩國領袖在關稅和移民政策等議題上經常發生衝突。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 哥倫比亞 軍事

延伸閱讀

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

數位冷戰…歐盟不甩川普施壓 強化監管美科技巨擘

相關新聞

習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

南韓總統李在明今（5日）將與中國大陸國家主席習近平會晤，預計討論貿易、經濟與安全議題，且料將尋求北京緩解區域緊張，加強首...

遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體...

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

俄烏戰事接近4年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國談判代表與歐洲各國領袖將於6日在巴黎共商戰後為烏克蘭提供安全保證的最新方案...

數位冷戰…歐盟不甩川普施壓 強化監管美科技巨擘

儘管美國總統川普揚言報復，歐盟2026年仍準備更嚴格監管科技業，瞄準Google、Meta、蘋果和馬斯克旗下社群平台X，...

向上流動已死 美國年收300萬元年輕人不敢買房養小孩

一篇主張「美國四口之家年收入14萬美元（約台幣440萬元）才算過得去」的文章最近意外爆紅，掀起美國社會對中產階級生活的爭論。儘管經濟學家強調今日美國中產階級比過去富裕，但愈來愈多20、30歲年輕人卻感到向上流動管道正在崩解，高房價、晚成家的現實，讓擁有住房、養育子女的中產生活成為奢望。

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

多名旅客昨深夜在日本關西機場遇上突發航班異動，疑似因一把美工刀下落不明。一名台灣旅客轉述，當下人在關西機場準備搭機返台，卻突然被要求全員重新接受安檢，從晚上10點多一路等到凌晨2點多，期間機場未對外說明明確原因，最終班機直接取消，現場更出動多名消防人員與大阪警方，氣氛相當緊繃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。