鼓動軍方撤回支持總統小馬可仕 菲律賓前將領被捕

中央社／ 馬尼拉5日綜合外電報導

菲律賓前空軍將領波奎茲（Romeo Poquiz）被控鼓動軍方放棄對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）的支持，今天在馬尼拉國際機場因涉嫌煽動叛亂罪被捕。

法新社報導，菲律賓內政部長芮慕拉（JonvicRemulla）告訴法新社，波奎茲曾公開呼籲軍方在一樁日益擴大的貪腐醜聞中「撤回對小馬可仕的支持」，波奎茲今天從泰國度假返國後，被菲律賓國家警察逮捕。

芮慕拉在簡訊中表示：「他因最近的言論遭控煽動叛亂罪名，今早自曼谷返國時被捕。」

菲律賓警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez）在記者會上表示，波奎茲是依據去年12月5日發出的逮捕令遭到拘留。

這位67歲的前將領隨後在臉書發文證實遭逮。

波奎茲的律師托帕西奧（Ferdinand Topacio）向法新社表示，目前尚未獲准與當事人會面。

他還說，呼籲軍方撤回對小馬可仕的支持並非「直接煽動叛亂，而是…討論貪腐可能造成的結果」。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）去年10月曾表示，由波奎茲領導的不滿小馬可仕退役軍官表達訴求時，國軍高層回絕，並強調軍方仍堅定支持憲法。

這起涉嫌軍事干預事件發生時，馬尼拉正醞釀去年9月21日反貪腐示威，事件起因於偽造的防洪工程計畫，被認為讓納稅人損失數十億美元。

小馬可仕 菲律賓 馬尼拉

習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

南韓總統李在明今（5日）將與中國大陸國家主席習近平會晤，預計討論貿易、經濟與安全議題，且料將尋求北京緩解區域緊張，加強首...

遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體...

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

俄烏戰事接近4年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國談判代表與歐洲各國領袖將於6日在巴黎共商戰後為烏克蘭提供安全保證的最新方案...

數位冷戰…歐盟不甩川普施壓 強化監管美科技巨擘

儘管美國總統川普揚言報復，歐盟2026年仍準備更嚴格監管科技業，瞄準Google、Meta、蘋果和馬斯克旗下社群平台X，...

向上流動已死 美國年收300萬元年輕人不敢買房養小孩

一篇主張「美國四口之家年收入14萬美元（約台幣440萬元）才算過得去」的文章最近意外爆紅，掀起美國社會對中產階級生活的爭論。儘管經濟學家強調今日美國中產階級比過去富裕，但愈來愈多20、30歲年輕人卻感到向上流動管道正在崩解，高房價、晚成家的現實，讓擁有住房、養育子女的中產生活成為奢望。

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

多名旅客昨深夜在日本關西機場遇上突發航班異動，疑似因一把美工刀下落不明。一名台灣旅客轉述，當下人在關西機場準備搭機返台，卻突然被要求全員重新接受安檢，從晚上10點多一路等到凌晨2點多，期間機場未對外說明明確原因，最終班機直接取消，現場更出動多名消防人員與大阪警方，氣氛相當緊繃。

