俄貨輪涉毀電纜 芬蘭警：船錨撞擊前已拖行數十公里

芬蘭警方今天表示，造成連接赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）海底電纜受損的一具船錨，在撞擊電纜前，已沿著海床拖行了「至少數十公里」。

法新社報導，警方去年12月31日扣留從俄羅斯聖彼得堡前往以色列海法（Haifa）、長132公尺的貨輪費特堡號（Fitburg），因這艘船涉嫌以船錨毀損芬蘭灣海底電纜。

芬蘭當局已針對「加重刑事毀損、加重刑事毀損未遂，以及加重干擾電信罪」展開調查。

自俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，許多專家及政治領袖認為，這起疑似破壞海底電纜事件是俄羅斯對西方國家發動的「混合戰」手段之一。

警方在聲明中表示：「有理由懷疑，費特堡號的錨及錨鏈在抵達受損點之前，已在海床上拖行至少數十公里。」

主辦調查員胡塔阿霍（Kimmo Huhta-aho）在庭訊後向記者透露，貨輪上共有14名來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克的船員，赫爾辛基法院已裁定拘留其中一名亞塞拜然籍船員1週。

在先前兩名船員被限制出境後，另一名俄籍船員也受到相同限制。

芬蘭電信業者Elisa擁有這條受損電纜，其斷裂地點位於愛沙尼亞的專屬經濟區內。