習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

南韓總統李在明今（5日）將與中國大陸國家主席習近平會晤，預計討論貿易、經濟與安全議題，且料將尋求北京緩解區域緊張，加強首爾調停角色，避免捲入大國加劇的競爭。彭博資訊引述專家分析指出，目前正值地緣政治敏感時刻，美國打擊委內瑞拉可能強化北韓領導人金正恩自擁核武的信念，中日持續因「台灣有事」僵持且台海緊張升溫，種種因素恐怕讓李在明的任務變得格外棘手。

李在明4日抵達北京展開訪中行程，是2019年以來南韓總統首度踏上中國，他5日除會晤習近平，還將出席一場商務論壇、與國務院總理李強會面；預計6日轉往上海。此行有多位南韓商界巨頭隨行，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源與現代汽車集團會長鄭義宣。

首爾慶南大學遠東研究所教授林乙哲（‍Lim Eul-chul）分析，美國才剛打擊委國，恐讓金正恩更認定「棄核等同自殺」，這將使朝鮮半島去核化更困難、北韓行為更難預測，並進一步合理化加速發展核能力。

美國總統川普於美東時間1月2日晚間在社群首度證實美軍打擊委國；北韓於當地時間4日發射多枚彈道飛彈，這是北韓2026年首度試射，時間點正值李在明抵達北京幾小時前。

南韓4日回應美對委行動時呼籲「各方緩和區域緊張、期許民主得以恢復」，措辭克制，與北京強烈譴責形成對比。

另一方面，訪問前夕，南韓國家安保室長魏聖洛（Wi Sung-lac）表示，首爾在台灣議題上將維持一貫立場並尊重一個中國政策，同時將敦促北京在朝鮮半島和平與穩定上扮演建設性角色。

彭博指出，中國仍是北韓重要經濟後盾、且中日關係緊張之際，北京可能更有意願加深與南韓等貿易與科技夥伴的互動，以在供應鏈壓力升高時維持經濟管道暢通。中日仍因「台灣有事」說法僵持，中共解放軍也才結束圍台軍演不久。

彭博經濟分析，市場關注習李會3件事，包括南韓是否提出縮小對中結構性貿易逆差的具體作法，例如更順利進入中國高科技與服務業市場，以及取得更穩定的關鍵礦物供應；其次是如何管控可能引爆緊張的敏感議題，如海域主權爭端、北韓與台灣，因為這些因素會推升韓元的地緣政治風險溢價；以及，華府是否表現負面反應。北京是否放寬限韓令也是關注重點之一。報導提到，南韓作為美國盟友，能向中國靠攏到什麼程度仍有上限。首爾也正努力穩定與東京的關係，因此對外更為謹慎，避免被外界解讀是趁中日關係緊張坐收漁利。