李在明將與習近平會談 兩岸、限韓令議題受關注

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國總統李在明開始訪中行程，將在今天下午與中國國家主席習近平進行會談，韓媒預測朝鮮半島無核化等議題將會是重點，另外是否會提及兩岸問題、限韓令等也備受關注。

⭐2025總回顧

李在明在昨天下午飛抵北京，展開為期4天3夜的國是訪問。根據韓聯社今天報導，這次李在明與習近平的會談預計將就朝鮮半島無核化在內的區域安全局勢進行討論。

國家安保室室長魏聖洛在2日曾表示，這次會談希望加強韓中之間的戰略溝通，並請求中國發揮建設性作用，使韓中關係的全面恢復能成為解決朝鮮半島問題的突破口。

報導指出，這次韓中會談是否會提及中日關係緊張、或是兩岸等敏感議題，成為關注焦點之一。針對台海問題，李在明在中國官媒中央電視台（CCTV）專訪中，已表明「尊重一個中國」立場。

另外，韓國與中國今天將簽訂10項涵蓋經濟、產業、氣候、交通等領域，以擴大交流為目的的合作備忘錄（MOU）。敏感話題之一的「限韓令」鬆綁，以及黃海（韓國稱西海）結構物問題等，也可能是討論議題。

李在明除了與習近平進行會談之外，也將出席韓中商務論壇，將在論壇中強調擴大韓中兩國經濟合作的重要性，並呼籲促進民間領域的交流活化。

李在明 韓中 中日關係

專訪美國前CIA官員！民眾該如何面對中共間諜戰

「情報工作」對每一個國家來說都非常重要，尤其是戰爭時期的破壞力最強。2025年11月8日中國國民黨主席鄭麗文參加一場追思會，祭拜的其中一位對象是吳石，引起軒然大波。這位吳石在國共內戰期間為中共當間諜，洩漏許多重要資料，造成國民黨軍隊在華東與華南戰區間接損失約20萬兵力，因為整個作戰計劃幾乎整個被中共掌握。然而，在非戰爭期間，情報工作仍然是相當重要，因為間諜行動從來不會停下腳步。

習李會今登場！美媒：南韓總統李在明衰遇川普打委國 對中任務變棘手

南韓總統李在明今（5日）將與中國大陸國家主席習近平會晤，預計討論貿易、經濟與安全議題，且料將尋求北京緩解區域緊張，加強首...

向上流動已死 美國年收300萬元年輕人不敢買房養小孩

一篇主張「美國四口之家年收入14萬美元（約台幣440萬元）才算過得去」的文章最近意外爆紅，掀起美國社會對中產階級生活的爭論。儘管經濟學家強調今日美國中產階級比過去富裕，但愈來愈多20、30歲年輕人卻感到向上流動管道正在崩解，高房價、晚成家的現實，讓擁有住房、養育子女的中產生活成為奢望。

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

多名旅客昨深夜在日本關西機場遇上突發航班異動，疑似因一把美工刀下落不明。一名台灣旅客轉述，當下人在關西機場準備搭機返台，卻突然被要求全員重新接受安檢，從晚上10點多一路等到凌晨2點多，期間機場未對外說明明確原因，最終班機直接取消，現場更出動多名消防人員與大阪警方，氣氛相當緊繃。

捷克總理提議設立「國旗日」 歷史意涵與爭議掀討論

捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）在元旦演說中提出，擬將3月30日設為國家「國旗日」，鼓勵民眾懸掛捷克國旗，強化...

全球政治加速極化掀動盪 美中角力戰重塑地緣新秩序

從2025跨入2026，台美都將面臨選舉年命運，在這個關鍵時刻，聯合報數位版推出「2026新風雲」系列，為讀者提供綜觀國內外局勢的新視野。1月5日系列最終篇，將由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解析2026年的國際局勢。 展望2026年，在地緣政治、經濟走向與政治意識形態上，有幾個趨勢，有些是決定性的，譬如全球化已告終，有些如中美競爭雖然持續，但已進入更微妙的階段。美國在2025年開始的保護主義式關稅，2026年將如何發展？美中領導人川普和習近平如何交手？本篇提供精準觀察點。

