關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本關西機場，非文中事件。本報系資料照片
日本關西機場，非文中事件。本報系資料照片

多名旅客昨深夜在日本關西機場遇上突發航班異動，疑似因一把美工刀下落不明。一名台灣旅客轉述，當下人在關西機場準備搭機返台，卻突然被要求全員重新接受安檢，從晚上10點多一路等到凌晨2點多，期間機場未對外說明明確原因，最終班機直接取消，現場更出動多名消防人員與大阪警方，氣氛相當緊繃。

該名旅客在threads上發文表示，安檢期間航廈內警戒明顯升高，過去從未見過如此陣仗，不僅有大量警察與消防人員進駐，就連廁所周邊也有機場保安及地勤人員戒備。直到離開機場前，仍未獲得任何正式說明，旅客只能自行猜測事件原委，對突如其來的取消感到錯愕又無助。

另一名受影響旅客指出，後續有其他旅客轉傳照片，提到因管制區店鋪遺失美工刀，但相關資訊並未獲得官方證實。相較之下，桃園機場方面較早釋出消息，日本機場則較晚對旅客說明情況。當時不少台灣旅客彼此互相協助、共享資訊，並向機場人員確認後得知，1月5日上午10點後的航班，預期可望恢復正常起飛。

針對後續安排，旅客轉述，廉航捷星提出的方案包含1月5日需經成田轉機、總行程約18小時，或改搭1月6日下午大阪直飛桃園，但中間須自行負擔兩晚住宿費，僅口頭表示可能補償約1萬3千日圓(約台幣2600元)。多數旅客最後選擇改搭其他航空公司，或改從名古屋、東京返台；有人直到凌晨三、四點才取回托運行李並重新入境，現場仍有不少歐美旅客持續排隊等待處理。該名旅客也提醒，自己僅投保旅遊平安險，未加保旅遊不便險，這次經驗讓他直言未來一定會補齊保障，提供其他旅客參考。

日本 關西機場 安檢

