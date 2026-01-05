捷克總理提議設立「國旗日」 歷史意涵與爭議掀討論

快訊

中央社／ 布拉格4日專電
捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）。圖／路透社
捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）在元旦演說中提出，擬將3月30日設為國家「國旗日」，鼓勵民眾懸掛捷克國旗，強化國家認同與團結。然而，這項提案也掀起捷克沿用捷克斯洛伐克國旗爭議的討論。

巴比斯在1日演說時表示，他希望2026年成為自豪之年，「讓我們為身為捷克公民而感到自豪，毫無畏懼表達對國家的重視與關心」。

巴比斯說，人們只需在西裝領子上別上小型捷克國旗，或將國旗懸掛在窗外，而不必只在舉行體育賽事時才這麼做。他提議將3月30日定為「捷克國旗日」，因為1920年3月30日為捷克斯洛伐克國旗正式啟用的日子。

對於這項提議，支持者視為促進國家團結的表現；然而，部分批評者認為，「巴比斯似乎是要提議紀念『捷克斯洛伐克國旗日』，而不是『捷克國旗日』。」

根據捷克媒體Expats.cz報導，捷克當今的紅、白、藍三色國旗，是沿用1920年捷克斯洛伐克的國旗。其中，藍色三角形最初象徵斯洛伐克，反映當時多元民族的國家組成。

1993年「捷克斯洛伐克」分裂為「捷克」與「斯洛伐克」後，儘管曾有協議規定，兩國皆不應沿用前聯邦的國家象徵，捷克仍選擇保留1920年制定的國旗。

對此，時任斯洛伐克總理梅奇亞（VladimírMečiar）曾憤怒表示：「我們之間曾達成一些協議，但這些協議並未得到遵守。」

根據CNN Prima NEWS的引述，斯洛伐克知名旗幟學家弗爾特爾（Ladislav Vrteľ）形容，捷克沿用國旗的做法「不公平」，認為這是在蓄意削弱新生的斯洛伐克，也使其原有處境惡化。

另一方面，斯洛伐克則設計新國旗，以白、藍、紅三色橫條為底，並入斯洛伐克國徽，該國徽以雙十字架立於三座藍色山峰之上，明確區別於捷克所沿用的捷克斯洛伐克國旗。

弗爾特爾在CNN Prima NEWS指出，世人皆知捷克斯洛伐克國旗，但斯洛伐克國旗卻鮮為人知。此外，斯洛伐克國旗與俄羅斯、斯洛維尼亞國旗差異不大，以至於政治家們常常將它們混淆。

巴比斯的提案再度引發社會對國旗意涵與歷史討論，同時也讓外界關注政府將如何正式確立「國旗日」的相關程序。目前官方尚未說明該提案何時會進入國會討論，以及是否規劃全民採納機制。

