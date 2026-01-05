北韓2026首度射彈 官媒：測試極音速飛彈維持核嚇阻

國營北韓中央通信社今天報導，北韓昨天試射極音速飛彈，以針對戰爭嚇阻方面的軍事作戰能力進行評估。

路透社引述北韓中央通信社報導，親自督導這次試射的北韓領導人金正恩表示，鑒於「近期地緣政治危機和各種國際局勢，這是一項維持或擴大強大而且可靠核嚇阻力的重要戰略」。

根據報導，這些飛彈成功擊中約1000公里外、位在北韓以東海域的目標。

南韓軍方昨天表示，北韓於南韓總統李在明展開對中國國是訪問期間，朝東部海域發射彈道飛彈。

北韓於昨天發聲明譴責美國對委內瑞拉進行空襲、侵犯該國主權之後進行這次試射。