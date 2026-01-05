北韓2026首度射彈 官媒：測試極音速飛彈維持核嚇阻
國營北韓中央通信社今天報導，北韓昨天試射極音速飛彈，以針對戰爭嚇阻方面的軍事作戰能力進行評估。
⭐2025總回顧
路透社引述北韓中央通信社報導，親自督導這次試射的北韓領導人金正恩表示，鑒於「近期地緣政治危機和各種國際局勢，這是一項維持或擴大強大而且可靠核嚇阻力的重要戰略」。
根據報導，這些飛彈成功擊中約1000公里外、位在北韓以東海域的目標。
南韓軍方昨天表示，北韓於南韓總統李在明展開對中國國是訪問期間，朝東部海域發射彈道飛彈。
北韓於昨天發聲明譴責美國對委內瑞拉進行空襲、侵犯該國主權之後進行這次試射。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言