快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

伊朗示威浪潮進入第2週 衝突持續警民再傳死傷

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，人權團體和當地媒體今天指出，抗議人士再度與安全部隊爆發致命衝突。

⭐2025總回顧

法新社報導，根據官方統計，自從去年12月28日首都德黑蘭商家罷市掀起抗議以來，已有包括安全部隊成員在內至少12人喪生。

路透社報導，隨著不滿物價飆漲的這波抗爭浪潮席捲全國，示威群眾和安全部隊間的暴力衝突在多地引爆。人權團體今天指出，持續的動盪至少已經造成16人死亡

國營媒體和人權團體本週內陸續發布死亡和逮捕的消息，惟雙方公布的數字不一。路透社無法針對相關數字進行獨立查證。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（HumanRights Activists News Agency）指出，夜間在抗議行動集中的德黑蘭、南部希拉茲（Shiraz）和西部多地，都傳出民眾高喊批評這個伊斯蘭共和國神職領導層口號的示威活動。

這是自從2022年至2023年因遭控違反婦女服裝規定被捕的艾米尼（Mahsa Amini）於羈押期間死亡、引爆抗爭以來，伊朗最大規模示威浪潮。

目前抗議主要集中在庫德族和盧爾族（Lors）人口眾多的西部部分地區，尚未達到2022年至2023年時的規模，也遠不及2009年因總統大選爭議而起的街頭群眾示威。

不過，在去年6月與以色列爆發12天戰爭，導致伊朗核設施損毀、精銳部隊高階指揮官身亡之後發生的這場動亂，不啻為1989年掌權至今的86歲最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）面臨的新挑戰。

承受壓力的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）政府，其發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天告訴國營電視台，未來4個月將對公民每個月發放相當於7美元的補助金。

根據法新社彙整官方公告和媒體報導，這波抗議已經蔓延全國31省中的23省，至少40座城市出現不同程度示威，大多為中小型城鎮。

人權 伊朗 死亡

延伸閱讀

伊朗示威至少10死 最高領袖哈米尼：絕不寬恕暴徒

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

伊朗貨幣重貶 全國示威喊「打倒獨裁者」釀7死 央行總裁下台

相關新聞

全球政治加速極化掀動盪 美中角力戰重塑地緣新秩序

從2025跨入2026，台美都將面臨選舉年命運，在這個關鍵時刻，聯合報數位版推出「2026新風雲」系列，為讀者提供綜觀國內外局勢的新視野。1月5日系列最終篇，將由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解析2026年的國際局勢。 展望2026年，在地緣政治、經濟走向與政治意識形態上，有幾個趨勢，有些是決定性的，譬如全球化已告終，有些如中美競爭雖然持續，但已進入更微妙的階段。美國在2025年開始的保護主義式關稅，2026年將如何發展？美中領導人川普和習近平如何交手？本篇提供精準觀察點。

李在明訪中、馬杜洛被逮 北韓射彈想像空間大

北韓四日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，是北韓今年首次，也是繼去年十一月七日發射短程彈道飛彈後再射彈。南韓媒體認為，此...

李在明訪中...學者：北京欲離間美日韓 視南韓為最薄弱一環

南韓總統李在明今天抵達中國，盼加強兩國經濟關係，同時避免觸及台灣等敏感議題。南韓學者指出，北京試圖將南韓拉離華府勢力範圍...

無畏北韓飛彈...李在明訪中 尋求穩定維繫關鍵夥伴關係

南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

顧客受夠被當盤子？為提振買氣 去年高達40%精品降價出售

在2025年，多達40%的奢侈品折價出售，反映精品價格歷經多年上漲後，價格與價值的天平已失衡，消費者開始質疑是否值得花大...

伊朗西部示威衝突未歇 首都德黑蘭出現零星抗議

伊朗當地媒體指出，首都德黑蘭昨天晚間發生零星抗議事件，同時，國內西部地區的示威衝突也加劇

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。