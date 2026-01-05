酒吧惡火1月9日瑞士全國哀悼日 警：多名青少年罹難

中央社／ 蘇黎世4日綜合外電報導

瑞士警方今天表示，跨年夜酒吧惡火40名罹難者當中包括年僅14、15歲的青少年。總統帕姆蘭宣布9日為全國哀悼日，儀式進行時全國教堂鳴鐘，舉國默哀一分鐘。

⭐2025總回顧

路透社報導，瓦萊邦（Valais）警方表示，他們已經確認克蘭蒙丹納（Crans-Montana）這起瑞士近年來最嚴重災難之一另外16名罹難者的身分。

警方指出，新確認的罹難者包括10名瑞士公民、兩名義大利人、一名義大利和阿拉伯聯合大公國雙重國籍者、一名羅馬尼亞人、一名法國人及一名土耳其人。他們的姓名沒有公布。

目前已經確認的最年輕罹難者為一名14歲瑞士女孩，罹難名單中還有兩名15歲的瑞士女孩。

警方表示，今天確認身分的10具遺體為年齡介於16歲至18歲的青少年、兩名分別為20歲、31歲的瑞士男子，以及一名39歲的法國公民。

截至目前警方已經確認這起山區度假勝地火災其中24名罹難者的身分。

警方昨天深夜確認兩名年齡分別為24歲、22歲的瑞士女性，以及兩名21歲、18歲的瑞士男性遇難。

總統帕姆蘭（Guy Parmelin）今天宣布9日為全國哀悼日，當地時間下午2時全國教堂將鳴鐘，舉國默哀一分鐘。

當地檢察長表示，星座酒吧（Le Constellation bar）這起惡火很可能因有人高舉「噴泉蠟燭式」仙女棒過於靠近天花板而引發。

這把惡火還造成約119人受傷，其中許多人為重度燒燙傷。

瑞士 義大利 羅馬尼亞

延伸閱讀

瑞士酒吧惡火他提前離場救自己一命 重返火場一舉動成救人英雄

瑞士惡火檢方初判仙女棒引發 醫師揭「閃燃」與「回燃」造成嚴重傷勢

檢方初判「煙火蠟燭」肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

相關新聞

李在明訪中、馬杜洛被逮 北韓射彈想像空間大

北韓四日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，是北韓今年首次，也是繼去年十一月七日發射短程彈道飛彈後再射彈。南韓媒體認為，此...

李在明訪中...學者：北京欲離間美日韓 視南韓為最薄弱一環

南韓總統李在明今天抵達中國，盼加強兩國經濟關係，同時避免觸及台灣等敏感議題。南韓學者指出，北京試圖將南韓拉離華府勢力範圍...

無畏北韓飛彈...李在明訪中 尋求穩定維繫關鍵夥伴關係

南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

顧客受夠被當盤子？為提振買氣 去年高達40%精品降價出售

在2025年，多達40%的奢侈品折價出售，反映精品價格歷經多年上漲後，價格與價值的天平已失衡，消費者開始質疑是否值得花大...

伊朗西部示威衝突未歇 首都德黑蘭出現零星抗議

伊朗當地媒體指出，首都德黑蘭昨天晚間發生零星抗議事件，同時，國內西部地區的示威衝突也加劇

鋰電池火警事故頻傳 印度機上禁用行動電源

在全球陸續傳出因鋰電池過熱造成起火事故後，印度民航總局（DGCA）發布新的機上安全規定，禁止旅客在飛行途中使用行動電源充...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。