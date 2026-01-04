快訊

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

無畏北韓飛彈...李在明訪中 尋求穩定維繫關鍵夥伴關係

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓總統李在明（圖右）與夫人金惠景4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流。歐新社
南韓總統李在明（圖右）與夫人金惠景4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流。歐新社

南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

⭐2025總回顧

李在明4日抵達北京，開啟為期四天的行程，周一（5日）預計和中國大陸國家主席習近平會晤，商討貿易、經濟關係、安全議題、北韓和文化交流等議題。雙方預期就多個領域的合作，簽署逾十份合作備忘錄（MOU）。

這是李在明上任後首度訪中，是南韓在位總統2019年來首次出訪中國。這也是李、習去年在亞太經合會（APEC）場邊會面後、短短兩個月內第二次會面。去年APEC行則是習近平在時隔11年後首度訪韓。

李在明5日在北京參加一場中韓經濟論壇，將率領三星電子、SK集團和現代汽車集團在內逾200名韓企領袖組成的商業代表團，磋商在人工智慧（AI）、綠能、供應鏈和觀光等領域擴大雙邊合作。李在明6-7日則預定在上海會晤主掌中國經濟政策的國務院總理李強。

文化交流也是此行關鍵議題。首爾當局希望擴大南韓產製內容在大陸佈局。中國為報復南韓部署美國薩德（THAAD）反飛彈系統，自2016年起實施「限韓令」，大規模限制南韓藝人在陸舉辦演唱會及上電視節目。南韓國家安保室長魏聖洛表示，南韓將以逐步、分階段方式，尋求恢復相關交流。

南韓此時正尋求穩定維繫與中國的關鍵夥伴關係，同時在李在明政府「務實」的外交策略下，維持與美國的強大聯盟。李在明就任後便釋出訊號，顯示其外交政策取向較前總統尹錫悅更為平衡；尹錫悅偏向深化與華府關係。

李在明此行也適逢區域外交敏感時刻。中日關係急劇惡化，台海緊張局勢持續升溫，首爾因而更有動機將自身定位為潛在調停者，同時避免捲入主要強權間的對立。外界預期，李在明將面臨必須說明南韓對台海議題立場壓力。他2日接大陸央視專訪時重申，南韓尊重「一個中國」政策的立場不變。

李在明也預計要求中國支持改善南北韓關係、推進朝鮮半島去核武化。就在李在明出訪大陸前數小時，北韓4日上午朝其東部海域發射飛彈。慶南大學遠東研究所教授林乙出（音譯）說，北韓此舉是「對中國發出訊息，阻撓中國與南韓親近，並對中國支持去核武化的立場表達反對」。

李在明 南韓 中日關係

延伸閱讀

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

李在明5日會習近平 傳北京要求韓國表態「反對台獨」

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

相關新聞

顧客受夠被當盤子？為提振買氣 去年高達40%精品降價出售

在2025年，多達40%的奢侈品折價出售，反映精品價格歷經多年上漲後，價格與價值的天平已失衡，消費者開始質疑是否值得花大...

無畏北韓飛彈...李在明訪中 尋求穩定維繫關鍵夥伴關係

南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化中、韓經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

李在明訪中...學者：北京欲離間美日韓 視南韓為最薄弱一環

南韓總統李在明今天抵達中國，盼加強兩國經濟關係，同時避免觸及台灣等敏感議題。南韓學者指出，北京試圖將南韓拉離華府勢力範圍...

伊朗西部示威衝突未歇 首都德黑蘭出現零星抗議

伊朗當地媒體指出，首都德黑蘭昨天晚間發生零星抗議事件，同時，國內西部地區的示威衝突也加劇

鋰電池火警事故頻傳 印度機上禁用行動電源

在全球陸續傳出因鋰電池過熱造成起火事故後，印度民航總局（DGCA）發布新的機上安全規定，禁止旅客在飛行途中使用行動電源充...

日本2026年外交展望 日媒聚焦中日關係能否改善

日本首相高市早苗去年發表有關「台灣有事」的言論後，日本與中國關係急遽惡化。邁入新的一年後，日媒分析，日本今年的外交展望將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。