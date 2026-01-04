中駐日使館再稱公民遭無端辱罵毆打 籲勿赴日旅行

快訊

中央社／ 記者戴雅真東京4日專電

中國駐日大使館在新年再次發文，表示日本部分地區的治安情勢不穩定，稱接獲多名旅日中國公民通報，遭到無端辱罵毆打並受傷，再次呼籲中國公民避免前往日本旅行。日本政府早前已多次強調，日本並無治安惡化疑慮。

中國駐日大使館3日發布「重要通知」表示，近期日本部分地區治安環境不穩，福岡縣、靜岡縣、愛知縣等地發生殺人未遂及報復社會案件。

中國大使館還稱，有多名旅日中國公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。2025年12月31日，東京都新宿區發生汽車衝撞行人事件，造成兩名中國公民被嚴重撞傷，被緊急送醫救治。

中國大使館表示，在獲悉相關情況後，第一時間向受傷中國公民及其家屬表達慰問並提供必要協助，同時與日本警方交涉，敦促盡快破案，切實保護中國公民合法權益。中國大使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本。

自日本首相高市早苗去年在國會發表「台灣有事」相關答詢，導致中日緊張升溫以來，中國駐日大使館多次發文，稱有中國公民遭到無端辱罵毆打，以「治安惡化」為由呼籲中國公民不要前往日本。

對此，有日本網友表示，「如果中國大使館繼續發布這種與事實不符的內容，恐怕會讓身處中國的日本人面臨危險」，呼籲日本政府出面，明確主張這些說法毫無根據。

事實上，日本當局去年11月曾罕見公開針對單一國家公民的犯罪件數，稱「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」，強調日本治安絕對沒有惡化。

日本旅遊 大使館 殺人未遂

