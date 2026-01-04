伊朗西部示威衝突未歇 首都德黑蘭出現零星抗議
伊朗當地媒體指出，首都德黑蘭昨天晚間發生零星抗議事件，同時，國內西部地區的示威衝突也加劇。
這波示威潮於去年12月28日爆發，當時許多商家業者因為經濟問題紛紛關門抗議，其中部分緣由是伊朗貨幣里亞爾（Rial）的崩盤，之後示威規模和範圍不斷擴大，抗議者更提出政治訴求。
法新社根據官方公告與媒體報導所做出的統計，至少有40座城市因相關示威而受到不同程度影響，這些城市大多位於伊朗西部。
根據官方統計的數據，至少已經有12人死亡，其中包含安全部隊成員。
伊朗法斯通訊社（Fars）報導，昨天晚間發生在德黑蘭的抗議活動「規模有限」。
路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）近日聲稱要支援示威者後，伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）矢言不會讓步。
有人權團體提到，通貨膨脹飆升引發持續數日的動盪後，遭伊朗當局逮捕的人數急劇攀升。
