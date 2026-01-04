伊朗西部示威衝突未歇 首都德黑蘭出現零星抗議

美國總統川普以毒品恐怖主義、密謀將古柯鹼輸入美國等罪名，下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，卻特赦因相同罪名在美國服刑的宏都拉斯前總統葉南德茲，可見打擊毒品只是川普的藉口。川普也拒絕支持委國反對黨領袖馬查多，反而要與據他說已承諾聽美國話的委國副總統羅德里格斯合作，可見推翻獨裁的馬杜洛，恢復委國民主，也不是川普的目的。

2026-01-04 16:00